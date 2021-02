Beskjeden om Norge får legenden Wolfgang Pichler til å reagere: - Merkelig

Trenerlegenden (66) liker dårlig at Norge får en fordel som en følge av at Kina ikke kan delta i vinterens VM i skiskyting.

VM i skiskyting starter denne uken i slovenske Pokljuka. Som så ofte før er flere av de norske utøverne blant de største favorittene til edelt metall i mesterskapet.

Trenerlegenden Wolfgang Pichler melder imidlertid at det også kan bli et godt VM for de Sverige og han tror de blågule kan være med å hevde seg i gullkampen.

Tyskeren har i en årrekke vært landslagssjef for svenskene og han var også en sentral trener for Magdalena Forsberg, de årene hun herjet på kvinnesiden.

Til tross for at 66-åringen nå er ute av «gamet», har han fortsatt en mening om det meste som foregår og spesielt én ting får ham til å klø seg i hodet før VM.

LES OGSÅ: Program for VM i skiskyting

Kina, ledet av Ole Einar Bjørndalen, skulle egentlig delta i VM med flere utøvere, men på grunn av koronapandemien må kineserne bli hjemme denne gangen.

Som en følge av dette får det norske landslaget tilgang til to av Kinas smørere - begge er norske - i VM og får dermed to smørere mer enn andre nasjoner.

Det var VG som først omtalte dette tidligere i februar.

- Kjempemerkelig

Pichler liker dårlig at Norge skal få en slik fordel, helt uten videre.

- Norge skal ikke dra fordeler av at Kina ikke kan delta i VM. Jeg synes det er kjempemerkelig at de får flere ressurser i form av to ekstra smørere, selv om de er norske. Egentlig forstår jeg ikke hvorfor Norge samarbeider med Kina i det hele tatt. Politisk er det veldig tvilsomt, sier 66-åringen i intervju med Aftonbladet.

LES OGSÅ: Tarjei Bø vraket til blandet stafett i VM

Norges landslagssjef Per-Arne Botnan sa følgende om samarbeidet til VG tidligere denne måneden.

- Samarbeidet med kineserne har vært en vinn-vinn-situasjon fordi det er flere ute som kan teste og gjøre en jobb i forkant. I tillegg får vi skolert smørere på sikt som vi kan bruke i vårt system, sa han om saken.

- Tre medaljer til Sverige

Pichler er likevel ikke bekymret for at Norge skal sope med seg alt som er av gull i mesterskapet, selv om nordmennene har dominert stort denne sesongen.

- Nei, det kommer ikke til å skje. Norge er bra, jeg har stor respekt for dem, men det finnes andre nasjoner som er med og utfordrer. Ikke minst Sverige, sier Pichler.

LES OGSÅ: VG: VM-nei for Bjørndalens elever

Den tidligere treneren tror Sverige tar tre medaljer i Pokljuka-VM.

- Det er alltid vanskelig å gjette, for det er skiskyting vi snakker om og det er tilfeldigheter som avgjør. Men slik jeg ser det, har vi sjansen i vært løp. Hanna Öberg kan ta medalje når som helst, og vi har også store sjanser på damestafetten og i mixedstafett. I tillegg kan både Sebastian Samuelsson og Martin Ponsiluoma være med å kjempe. Jeg er veldig optimistisk, for jeg vet hvor godt forberedt Sverige er.

VM i Pokljuka strater onsdag 10. februar med mixedstafett.

Reklame Fjellstøvelen fra Adidas er lett som en joggesko