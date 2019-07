Beskriver Mauricio Pochettino som rasende: - De bør kanskje endre jobbtittelen min

Tottenham-manageren vekker oppsikt med nye uttalelser.

På pressekonferansen etter 1-0-seieren mot Real Madrid i Audi Cup tirsdag kveld, fikk Pochettino tilsynelatende nok av spørsmål om mulige Tottenham-overganger.

- Bør kanskje endre jobbtittelen min

Da en reporter ville vite om fremtiden til Danny Rose, kom han med uttalelser som nå blir gjengitt i de fleste britiske aviser som svært oppsiktsvekkende.

- Jeg bestemmer ikke dette, jeg vet ingenting om situasjonen til mine spillere, jeg bare trener dem og forsøker å få det beste ut av dem, innledet han ifølge The Telegraph.

- Å selge eller kjøpe spillere, forlenge kontrakter eller ikke forlenge kontrakter. Det er ikke opp til meg. Det er opp til klubben og Daniel Levy, sa Pochettino.

Og la til at han muligens passer bedre til beskrivelsen av en «coach» enn «manager».

- Kanskje klubben bør endre jobbtittelen min nå, for jobben min er å trene laget, slo han fast.

Vekker oppsikt

Uttalelsene vekker stor oppsikt i England onsdag. The Sun beskriver det hele som et «bisart utbrudd», Daily Mirror omtaler Pochettino som «rasende», mens vanligvis edruelige The Telegraph bruker ord som «frustrert» for å beskrive argentinerens fremtoning.

- Som jeg har sagt før, jeg styrer ikke individuelle situasjoner. Jeg bestemmer treningsstrategier, hvordan vi spiller, metodikken og filosofien, mener han.

Flere tolker dette som tydelig misnøye mot klubbdirektør Daniel Levy og jobben som gjøres på overgangsmarkedet.

Tottenham tok seg forrige sesong til Champions League-finalen uten å kjøpe en eneste spiller, og i sommer har det også vært relativt rolig når det gjelder forsterkninger.

Tanguy Ndombele er det eneste storkjøpet så langt, og det virker ikke sannsynlig at klubben kjøper noen flere stjerner med det aller første.

Etter hvert modererte Pochettino seg noe.

- Jeg kommer til å være fornøyd med stallen klubben gir meg, og selvsagt forsøke å gi vårt beste for å få resultater. Humøret og min emosjonelle balanse er alltid det samme uansett, sier han.

Tottenham serieåpner hjemme mot Aston Villa 10. august. Harry Kane ble for øvrig matchvinner i tirsdagens kamp mot et Real Madrid-lag som for tiden ikke får ting til å fungere.

