Betis sparket treneren – gammel kjenning kommer inn

Fotballklubben Betis skifter trener etter lørdagens 0-1-tap mot Athletic Bilbao. Rubi erstattes av Alexis Trujillo.

Trujillo er godt kjent i klubben fra før ettersom han spilte over 250 kamper for Betis fra 1993 til 2000. Han har tidligere vært assistenttrener og midlertidig trener for laget, og fram til søndag jobbet han som sportskoordinator i klubben.

Betis har bare tatt ett poeng på tre kamper etter koronapausen, og det var ikke nok til å holde Rubi i jobben. Klubben takker ham for innsatsen i et innlegg på sitt nettsted.

Rubi, eller Joan Francesc Ferrer Sicilia som han egentlig heter, var Betis-trener i ett år og 15 dager.

Neste kamp for Betis spilles hjemme mot Espanyol torsdag. Før den duellen ligger Betis på 14.-plass i La Liga, mens Espanyol er helt sist på tabellen.

