Bielsa barberer lønnsslippen for å hjelpe Leeds-ansatte

Leeds-manager Marcelo Bielsa har med glede godtatt et lønnskutt på 85 prosent for å opprettholde cirka 270 stillinger tilknyttet klubben.

Leeds leder Championship med ni kamper igjen å spille, men koronakrisen har endret forutsetningene, ikke minst økonomisk.

Bielsa tjener vanligvis 504.000 kroner i uka. Nå er manager, trenere og spillere satt på en makslønn på 75.600 kroner. Dette gjelder på ubestemt tid.

To av Leeds' spillere har en lønn på nivå med Bielsas.

– Vi takker Marcelo og spillerne for at de setter hele klubben foran seg selv. Troppen har vist en enestående ånd, og jeg er stolt av dem, sier sportsdirektør Victor Orta ifølge Yorkshire Evening Post.

Totalt er det nær 300 stillinger tilknyttet Leeds-organisasjonen.

Det har lenge vært usikkerhet rundt Bielsas jobb i Leeds, og det har blant annet blitt skrevet av spansk presse at den karismatiske, og tidvis kontroversielle argentineren kan være på vei til Real Betis.

Under Bielsa har Leeds forvandlet seg til en klubb som jevnlig kjemper om opprykk til Premier League. Forrige sesong røk de i playoff-semifinale mot Frank Lampard og hans Derby County.

Hele klubben skal, etter rapporterne, ha kjent et løft etter at Bielsa tok over på Elland Road. Blant annet skal spillerne ha fått kjenne på hans ønske om å synliggjøre fansens liv og virke.

Det ble rapportert at argentineren fikk Leeds-profilene til å plukke søppel og vaske rundt eget treningsanlegg, for å gjøre det tydelig at de har en jobb som er av den privilegerte sorten.

Bielsa kan se tilbake på en lang og begivenhetsrik trenerkarriere. Han har trent det argentinske landslaget, samt storklubber som Athletic Club i Spania og Marseille i Frankrike.

Han var også hjernen bak det chilenske landslaget som tok seg til sitt første VM siden 1998, da argentineren ledet dem til sluttspillet i Sør-Afrika i 2010.

Leeds øyner en retur til Premier League denne sesongen, og ligger i skrivende stund øverst i Championship, som er det nest øverste nivået av det engelske fotballigasystemet.

