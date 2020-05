Bild: Klopp og Werner hadde videomøte i påsken

- De nøler litt med å trykke på avtrekkeren fordi de vet ikke hvordan dette vil slå ut, sier tysk fotballekspert.

RB Leipzig-spissen Timo Werner er virkelig i vinden om dagen.

24-åringen kobles stadig til en overgang til Liverpool, og i helgen scoret han hat trick da Jürgen Klopps tidligere klubb Mainz 05 ble slått 5-0 i Bundesliga.

Nå hevder flere kilder at Klopp og Werner nylig har hatt et videomøte, der en potensiell Liverpool-overgang ble diskutert. Ifølge Bild fant møtet sted i påsken.

Les også: Tirsdagens Premier League-rykter

Klopp skal ha ønsket å møte 24-åringen personlig, men koronasituasjonen gjorde at de måtte nøye seg med et videomøte.

- Kan bli annonsert til høsten

Sportsjournalist Raphael Honigstein, som er ekspert på tysk fotball, har også informasjon om et møte mellom Klopp og Werner, men mener koronasituasjonen gjør overgangen vanskeligere enn den kunne vært.

- De nøler litt med å trykke på avtrekkeren fordi de vet ikke hvordan dette vil slå ut. Det kommer an på hva Liverpool ønsker å gjøre. Han er tilgjengelig på grunn av en utkjøpsklausul, så han vil koste 55 millioner euro, sier Honigstein til BT Sport.

BRENNHET: Timo Werner kobles stadig til en overgang til Liverpool. Foto: Odd Andersen (AFP)

I og med usikkerheten rundt når overgangsvinduet åpner og stenger på grunn av koronasituasjonen, tror eksperten at overgangen kan drøye helt til høsten.

- De venter på at ting skal falle på plass. Denne type avtale ville vanligvis bli annonsert i april eller mai, men det er ikke sikkert den blir det før i september eller oktober, mener Honigstein.

Flørtet med Liverpool

Da Timo Werner ble intervjuet at Jan Åge Fjørtoft og Viasat i februar, gjorde han lite for å skjule sin begeistring for Liverpool, minutter etter at han hadde senket Tottenham i London.

- Jeg vet at Liverpool for øyeblikket er det beste laget i verden, og det gjør meg veldig stolt å bli koblet til et slikt lag. Det er en glede, men jeg vet at i Liverpool er det mange gode spillere, og jeg vet at jeg må bli bedre og lære mye mer for å komme opp på det nivået og spille der, sa Werner.

Fjørtoft innrømmet tidligere denne måneden overfor Nettavisen at han ble overrasket over Werners åpenhet.

- Jeg har aldri hørt en større kjærlighetserklæring fra en spiller. Jeg var forundret over at verken jeg eller Timo Werner ble stoppet av RB Leipzig sin pressesjef, sa Fjørtoft.

Les også: Fotballstjernen ble tatt på fersken. Nå har han fått sparken

- Han var veldig åpen og tydelig og strakk ut en hånd til Liverpool på en måte som jeg aldri har hørt, med tanke på hvor langt han gikk, sa Fjørtoft videre.

Timo Werner har scoret 24 mål på 27 bundesligakamper denne sesongen.