Bildene fra nattens boksestevne vekker oppsikt

Idrett er utsatt eller avlyst over store deler av verden, men her ble det i natt avholdt et boksestevne.

Stevnet i Nicaragua tok sted på en lokasjon som ble avslørt i siste liten - og det var satt inn en rekke tiltak for å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset.

Det er Daily Mail som har omtalt det noe spesielle stevnet.

Bokserne ble blant annet sprayet med desinfiserende midler, og ringjentene måtte bruke ansiktsmasker. Det var også lagt opp til sosial distansering blant publikum.

Kortet på lørdagens stevne besto av åtte kamper, og ble sendt direkte på TV fra Managua.

TEMPERATUR: Samtlige tilskuere måtte gjennom en enkel helsesjekk på vei inn i lokalene. Foto: Inti Ocon (AFP)

Promotæren, Rosendo Alvarez, har selv blitt kåret til verdensmester ved to anledninger. Han har også gjort det klart at han ikke tar viruset nevneverdig på alvor - og la også til at behovet for å brødfø familiene til bokserne veier tyngre enn virus-trusselen.

- Her så frykter vi ikke koronaviruset, og det er ingen karantener. De tre dødsfallene (som er rapportert inn av landets myndigheter) var mennesker som kom fra andre land, og ingen i landet har så langt blitt smittet, sa Alvarez før arrangementet startet.

FULL SVING: Harold Ardon mot Angel Blass var på kortet - og i bakgrunnen ser man en dommer med ansiktsmaske. Foto: Oswaldo Rivas (Reuters)

Alvarez skal ha tilbudt gratis billetter til arrangementet, men det skal fortsatt ikke ha dukket opp i nærheten av så mange som de 8000 plassene lokalet huser.

- Nicaragua er et fattig land - og utøverne må spise. De kan ikke sitte innelåst i hjemmene sine, slo den tidligere verdensmesteren fast.

ANSIKTSMASKER: Ringdamene på nattens arrangement i Nicaragua måtte ta ansiktsmaskene i bruk. Foto: Oswaldo Rivas (Reuters)

SOSIAL DISTANSERING: Tilskuerne på plass for å overvære nattens boksearrangement. Foto: Alfredo Zuniga (AP)

Myndighetene i Nicaragua insisterer også på at landet nærmest er uaffisert av koronaviruset.

Helsemyndighetene i landet har meldt inn elleve smittetilfeller - og nevnte tre dødsfall. Det er tall som ikke helt gir mening når man ser på landene rundt Nicaragua. Det sentralamerikanske integrasjonssystemet har nemlig meldt inn 13.000 tilfeller, og nærmere 500 dødsfall.

Det er heller ikke bare boksing som fortsatt går av stabelen i Nicaragua. Baseball- og fotballigaen i landet ruller og går som vanlig, og det avholdes også løping og bryting.

FORBEREDELSER: Bokser Angel Blass forbereder seg til sin kamp. Foto: Oswaldo Rivas (Reuters)

Bare i april måned skal det ha vært så mange som 81 større arrangementer i landet. Det har fått lokale forskere til å reagere kraftig.

- Populære feiringer, store begravelser, parader og lignende aktiviteter øker risikoen for større utbrudd i hele landet. Jeg forstår bare ikke hva regjeringen håper på, sa epidemiolog Alvaro Ramirez.

INNVEIING: Gabriel Escalante og Mario Mairena i opptakten til lørdagens stevne. Foto: Oswaldo Rivas (Reuters)

Boksepromotøren mente på sin side at det holdt at hans organisasjon la inn føringer som at tilskuerne måtte holde seg minst to meter unna ringen, og at helsepersonell sjekket temperaturen på vei inn i lokalet. Ansiktsmasker skal ha vært påkrevd.

Bokserne selv skal også ha gjennomgått en helsesjekk, men de blir ikke testet for koronasmitte - all den tid de ikke viser symptomer.