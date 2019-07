Bilder av de norske landslagene i beachhåndball skaper reaksjoner

Forskjellen på herrenes og kvinnenes konkurranseplagg får flere til å reagere.

Det var i forbindelse med sesongens første offisielle landskamper i beachhåndball at Norges Håndballforbund la ut bildet av det norske herre- og kvinnelaget på Facebook.

Bildet viser at det er stor forskjell på konkurranseplaggene for menn og kvinner. For mens herrene stiller i shorts og singlet, må kvinnene spille i bikini.

Det gjelder også under EM i beachhåndball som spilles i Polen nå i juli, skriver Aftenposten.

Reaksjoner på Facebook: - Jeg gremmes



Det skaper reaksjoner.

Flere har kommentert både det nevnte bildet og andre bilder av det norske kvinnelandslaget på håndballforbundets Facebook-side, og mange lar seg provosere.

- Utrolig at jentene må kle seg sånn. Har noen spurt om det er greit for dem. Jeg gremmes, skriver Else-Marie Eftedal.

LITE HAR ENDRET SEG PÅ TO ÅR: Slik så det norske laget i beachhåndball ut for to år siden. I EM i 2019 må kvinnene fortsatt stille i bikini. Foto: Igor Kralj/pixsell (Pa Photos)

Kristin Gulbraar er også blant dem som blir provosert.

- Dette kan faktisk ikke håndballforbundet være seg bekjent av i 2019. Hva slags signal sender dette til ungdommene på yngre lag?, skriver Gulbraar som presiserer at kritikken ikke er rettet mot de norske lagenee, men mot forbundet.

Håndballforbundet vil ha regelendring



Men Norges Håndballforbund er heller ikke spesielt begeistret for regelen som gjør at kvinnene må stille i bikini, melder Aftenposten som omtalte saken først.

Avisen har snakket med Ole R. Jørstad, leder av beachhåndballkommisjonen i det Europeiske Håndballforbundet (EHF).

Han forklarer at Norges Håndballforbund har jobbet for å få til en regelendring. Det fikk de også gehør for i EHF. Det er imidlertid det Internasjonale Håndballforbundet (IHF) som vedtar alle regler i håndball og beachhåndball og de satte foten ned for endringen.

- De argumenterer med at det jobbes for å få denne grenen inn i OL-systemet, og at de derfor ikke vil innføre endringer ved utstyrsreglementet akkurat nå, sier Jørstad til Aftenposten.

Nærmer seg kvartfinale

Det betyr at de norske kvinnene må fortsette å stille i bikini under EM.

Det norske kvinnelaget har fått en god start på mesterskapet i Polen. Onsdag ble det seier i første kamp i hovedrunden mot Portugal, noe som gjør at de ligger godt an til å nå kvartfinalen.

Nå venter vertsnasjon Polen i neste kamp torsdag klokken 13, før de skal spille mot Ungarn fredag.

Norge er regjerende europamestere i beachhåndball.

