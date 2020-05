Bildet av den gamle storscoreren tok av på sosiale medier. Nå har klubben gjort noe uvanlig

Den spanske ringreven er den siste spanjolen som ble toppscorer i den spanske toppdivisjonen.

Navnet Dani Güiza er kanskje ikke det første man husker når man tenker på spansk fotball på slutten av 2000-tallet, og på vei inn mot hegemoniet til Real Madrid og Barcelona.

Den tidligere Mallorca-spissen kan fort vise seg å bli et quiz-spørsmål i fremtiden da han både ble toppscorer i La Liga i 2007/2008-sesongen, og var del av den spanske landslagstroppen som vant EM i 2008.

Med sine 27 mål på 37 kamper ble han nemlig toppscorer for Mallorca, og er den siste spanjolen som har kunnet kalle seg toppscorer i La Liga. Siden har uruguayanerne Diego Forlán og Luis Suárez delt tronen med suverene Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

- Duggfriske til karantenen

I slutten av mars dukket det uansett opp et høyst merkverdig bilde av Güiza på sosiale medier. Spissen med en fortid i tyrkiske Fenerbahce var nemlig ute på handletur.

I handlekurven, midt i karantenetiden, hadde storscoreren flere bokser med Cruzcampo, et av de mest populære øl-merkene i Spania.

Bildet gikk som ild i tørt gress, og det hele gikk såpass langt at Güiza selv la det ut på sin Instagram-konto med et glimt i øyet.

- Noen duggfriske øl slik at jeg kommer meg gjennom karantenen, var bildeteksten fra Güiza, etterfulgt av et par humoristiske emojis.

Selv på sine eldre dager så er 39 år gamle Güiza aktiv fotballspiller på tredje nivå i Spania, og spiller for Atlético Sanluqueño.

Han var med å skyte laget opp fra fjerde nivå sesongen 2017/2018, men det skal ha vært usikkert hvorvidt han kom til å bli værende i klubben, skriver den spanske avisen AS.

Nå har uansett redningen kommet for klubben, som denne uken har kunnet bekrefte at de har sikret seg den legendariske angriperen også for 2020/2021-sesongen.

Det oppsiktsvekkende? I den offisielle bekreftelsen på Twitter skriver klubben at kontrakten til Güiza er sponset av blant andre Cruzcampo, merket Güiza hamstret før karantenen satte inn i Spania.

- Her drikker vi kun Cruzcampo!

Det har ført til at flere spanske fotballsupportere har tatt til sosiale medier for å humre over det smått interessante forholdet:

- Betales i 28 duggfriske litere i måneden, skriver en bruker.

- Om ikke Cruzcampo bestemte seg for å sponse dette etter det famøse bildet .., skriver en annen bruker på Twitter.

Güiza selv virker å ta det hele med fatning. For kort tid siden la han nemlig ut en dubbet video på Instagram der Simpsons-bartenderen Moe sier:

- Vi skal åpne den lukkede døra. Hvem ønsker å drikke Mahou, spør Moe til de tørste kundene. Mahou er da et konkurrende ølmerke i Spania.

Flere av karakterene i Simpsons rekker da opp hånda til hvilket Moe svarer:

- Dere kan stikke, her drikker vi kun Cruzcampo.

Denne sesongen har ikke vært spesielt heldig for Güiza. Sesongen på tredje nivå i Spania er allerede stoppet, og Atlético Sanluqueño stoppet på 15. plass.

AS melder at Güiza har spilt i 21 av kampene, de fleste av dem som innbytter, men har ikke maktet å finne nettmaskene en eneste gang denne sesongen.

Det er den eneste gangen i 39-åringens karriere at han har gått en sesong uten scoring. Forrige sesongen banket han inn syv scoringer for klubben.

Han kan se tilbake på en begivenhetsrik karriere der den ovennevnte EM-tittelen med Spania er det definitive høydepunktet. Han har tidligere også spilt for klubber som nevnte Fenerbahce, Getafe og Barcelonas B-lag.