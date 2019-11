Bildet av Manchester United-toppene på tribunen vekker oppsikt

Ed Woodward og sir Alex Ferguson ble avbildet flere ganger underveis i møtet med Sheffield United. Det har ført til spekulasjoner blant fansen og i pressen.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United spilte 3-3 borte mot nykommer Sheffield United søndag ettermiddag i det som ble et dramatisk oppgjør.

Underveis i kampen skal Manchester Uniteds mektige direktør, Ed Woodward, og klubbens tidligere manager, sir Alex Ferguson, ha blitt avbildet på tribunen.

Vekker oppsikt



De to ser ut til å være i heftige diskusjoner. Storavisen Daily Mail er blant dem som har merket seg de to på tribunen og slår dette opp mandag morgen.

På et tidspunkt i kampen skal de to ha blitt observert mens de lente seg mot hverandre for å høre det de selv sa i bråket på Bramall Lane. Daily Mail skriver at Woodward skal ha skreket og gestikulert mot Ferguson. Bildene, som også ble vist i TV-sendingen skal ifølge avisen har ført til en rekke spekulasjoner på i sosiale medier.

Selv om det ikke har kommet fram hva de to snakket om, virker det som mange United-fans tolker det hele som at alt ikke er helt på stell i klubbens ledelse.

Selve kampen ble også en berg-og-dalbane for gjestene. Sheffield United ledet 2-0, men er heroisk opphenting snudde kampen i Manchester Uniteds favør med drøye ti minutter igjen på klokka.

En scoring av Ollie McBurnie sørget imidlertid for at det til slutt endte med uavgjort og ett poeng til hvert lag.

- Sint og skuffet



Selv om andre omgang ble et fyrverkeri, var det et meget blekt Manchester United vi fikk se i første omgang på Bramall Lane. En god David De Gea i buret sørget for at vertene ikke var mer enn 1-0 foran da lagene gikk i garderoben ved pause.

TOK GREP: Ole Gunnar Solskjær ga spillerne klar b4eskjed i pausen. Foto: Carl Recine (Reuters / NTB scanpix)

Solskjær innrømmer at han var forbannet i pausen.

- Jeg var sint, skuffet og måtte vekke dem. Du er nødt til å gjøre noe. Jeg kunne ha byttet ut hver eneste spiller, bortsett fra keeperen, sier Solskjør ifølge Daily Mail.

Solskjær mener det først og fremst handler om innstilling.

- Dette handler ikke om taktikk, men viljen vi viste i første omgang. Vi må komme først på ballen, takle, vinne dueller. None ganger handler det ikke om taktikk.

- Du må faktisk gjøre deg fortjent til å vinne hver kamp og etter 70 minutter hadde vi ikke fortjent en seier her. Vi var ikke i nærheten av et Manchester United-lag.

- Vi lærte mye



Den norske manageren tror ikke den svake prestasjonen bunner utelukkende i at spillerne mangler vinnervilje. Han tror også andre faktorer spiller inn.

- Det er mulig de mangler litt selvtillit, sier Manchester United-manageren.

- Jeg er ikke i tvil om at de ønsker å vinne, men det er ikke alltid unge spillere vet hvordan de skal takle utfordringer som dette. Vi lærte mye av dette - det er jeg sikker på. Vi må slippe frykten og spille med selvtillit og tro, sier Solskjær.

Søndagens resultat betyr at Manchester United ligger på en niendeplass i Premier League etter 13 ligarunder. Solskjærs menn står med 17 poeng så langt.