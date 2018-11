Biles avsluttet turn-VM med medalje i alle øvelser

Simone Biles befestet sin posisjon som turndronningen over alle andre med sitt fjerde gull og den sjette medaljen da VM i Doha ble avsluttet lørdag.

Den amerikanske 21-åringen hadde allerede tatt steget opp som mestvinnende utøver i VM-historien, men hun la på til 14 VM-gull da hun vant frittstående lørdag. Sammen med bronsemedaljen hun vant i bom sendte det henne opp i 20 medaljer i karrieren. Det er tangering av rekorden til Svetlana Khorkina, som inntil lørdag var kvinnen med flest VM-medaljer i turn.

Biles vant gull både i lagkonkurransen (med USA) og individuell mangekamp før hun fredag tok gull i sprang og sølv i skranke da apparatfinalene ble innledet.

Ikke siden Jelena Sjusjunova i 1987 har en turner vunnet medalje i samtlige øvelser i et VM.

Prestasjonen til Biles blir enda sterkere når man tar i betraktning at hun er tilbake etter å ha tatt et sabbatsår i fjor, at det har vært mye oppstyr rundt henne siden hun sto fram som et av ofrene til overgrepslegen Larry Nassar, og at hun hele uken var plaget av sterke smerter forårsaket av nyrestein.

VM var hennes første internasjonale stevne siden hun vant fire gull i Rio-OL for to år siden.

I frittstående seiret Biles et helt poeng foran lagvenninnen Morgan Hurd selv om hun ble trukket for å ha tråkket utenfor matten. I bom ble hun slått av to tenåringer, kinesiske Liu Tingting og canadiske Anne-Marie Padurariu. Tredjeplassen var hennes dårligste plassering i hele mesterskapet.

I klassen for menn ble det flere medaljer til VMs mannlige forgrunnsfigur Artur Dalalojan. Mangekampvinneren tok sølv i sprang og bronse i skranke. Dermed endte den russiske 22-åringen med to gull, to sølv og en bronse.

33-årige Ri Se-gwang fra Nord-Korea vant sprang, der han var den eldste finalisten.

Zou Jingyuan fra Kina vant skranke, mens nederlandske Epke Zonderland vant svingstang, som var mesterskapets siste øvelse og en av de mest spektakulære. Kohei Uchimura fra Japan, som sliter med skade, tok sølvet og er dermed oppe i 20 VM-medaljer.

