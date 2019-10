Biles skrev turnhistorie igjen

Simone Biles fortsetter å skrive turnhistorie. Under kvalifiseringen i VM lørdag leverte hun et nytt signaturmoment i frittstående som vil få hennes navn.

Den amerikanske 22-åringen har fra før to momenter som er oppkalt etter henne fordi hun var først med å gjøre dem, og nå har hun sikret seg ett til. Hun har visstnok enda et på lager og kan reise fra mesterskapet i Stuttgart med fire signaturmomenter dersom hun får til sitt nye avhopp fra bom i konkurranse.

Biles var best av alle i kvinnenes kvalifisering med 59,432 poeng (15,066 i sprang, 14,733 i skranke, 14,800 på bom og 14,833 i frittstående). Lagvenninnen Lee Sunisa var nest best med 57,166, og USA var klart best i lagkvalifiseringen.

Biles ventes å supplere sine 14 VM-gullmedaljer (og 20 VM-medaljer totalt) under lagfinalen tirsdag, den individuelle mangekampen torsdag og apparatfinalene neste helg.

Franske Melanie de Jesus dos Santos var tredje best i kvalifiseringen med 56,782.

Norges tre deltakere gjorde godt fra seg selv om de var langt fra å kvalifisere seg til videre turning i mesterskapet. Julie Erichsen ble nummer 83 med 48,599, Maria Tronrud nummer 112 med 47,099 og Julie Søderstrøm nummer 125 med 46,199. Det var 174 deltakere.

Erichsen hadde 13,400 i sprang, 11,966 i skranke, 11,500 i bom og 11,733 i frittstående. Tronrud hadde serien 12,733, 11,900, 11,033 og 11,433, Søderstrøm 13,133, 10,733, 10,433 og 11,900.

– Vi er veldig fornøyd. Dette er noe av det beste vi har sett av norske jenter i VM, sa landslagssjef Laurens van der Hout til turnforbundets nettsted.

