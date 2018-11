Biles suveren i turn-VM tross helseproblemer

Simone Biles er verdens beste kvinnelige turner selv når hun ikke turner på topp. Torsdag ble 21-åringen første kvinne med fire VM-titler i mangekamp.

Amerikaneren var i en klasse for seg og seiret nesten 1,7 poeng foran sølvvinner Mai Murakami selv om hun klikket både i sprang, bom og frittstående.

Biles har vunnet mangekampen i alle stevner hun har deltatt i siden USA-mesterskapet i 2013, men det ble tettere enn vanlig i hennes VM-comeback etter fjorårets sabbatsår. Hun har vært plaget av nyrestein under mesterskapet i Doha og måtte en tur innom sykehus dagen før kvalifiseringen.

I finalen torsdag måtte hun sette seg ned etter sitt sprang i første rotasjon, mens hun falt ned av bommen i tredje rotasjon og tråkket utenfor matta under sin avsluttende frittstående.

Vanskelig

Murakami turnet overbevisende på vei mot å bli første japanske medaljevinner i mangekamp siden Koko Tsurumi i 2009. Biles' amerikanske lagvenninne Morgan Hurd tok bronsen, men gullkampen var Biles' kamp mot seg selv.

Hun er ikke interessert i å gå ned i vanskelighetsgrad for å trygge seieren, men utfordrer seg selv i hvert eneste stevne og valgte høy vanskelighetsgrad tross smertene som plaget henne under VM-konkurransen.

I kvalifiseringen turnet hun til 60,965 poeng og var 4,5 poeng bedre enn nærmeste rival, og hun strålte igjen da hun hjalp USA til den fjerde strake VM-tittelen i lagfinalen. Torsdag måtte hun nøye seg med 57,491 poeng og vant med «bare» 1,693 poeng.

Avgjorde

Etter at hun underroterte i sitt signatursprang, «the Biles» og måtte sette seg, slo hun tilbake med strålende turning i skranke, men så falt hun av bommen tidlig og holdt på å miste balansen igjen senere i øvelsen. Før frittstående var hun bare 0,092 poeng foran belgiske Nina Derwael.

Ingen av de andre i tetstriden greide å gripe sjansen til virkelig å legge press på henne, men Murakami turnet en solid øvelse. Biles trengte 13,308 for å vinne og sikret tittelen med 15,000, som var dagens beste poengsum i frittstående. Det fikk hun selv om hun tråkket utenfor tidlig i øvelsen.

Murakami tok sølvet med 55,798 poeng og Hurd bronsen med 55,732.

Biles tok seg et friår etter å ha vunnet fire OL-gull i Rio-lekene, men har tross helseproblemene vist at hun fortsatt er best i verden.

(©NTB)

