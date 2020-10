Billettfordelingen til Norge – Serbia klar: 80 prosent til supportere

Norges Fotballforbund selger 160 billetter til publikum til EM-skjebnekampen mot Serbia. De øvrige 40 plassene går til samarbeidspartnere av landslaget.

De norske fotballherrene møter serberne til semifinale i EM-omspillet torsdag i neste uke. Seier der vil gi finale om EM-plass mot Skottland eller Israel.

Som følge av nasjonale korona-retningslinjer får man slippe inn 200 tilskuere på kampen. 160 av disse vil være supportere, skriver forbundet.

– Vi er glade for at det nå er mulig å ønske noen av våre trofaste supportere velkommen til kamp. Det vil også bety mye for landslagsspillerne å ha støtte fra tribunen, sier kommersiell direktør Runar Pahr Andresen, i NFF.

Billettene fordeles ved at man trekker mellom dem som allerede hadde kjøpt billett til kampen før koronautbruddet. Epost til de heldige kommer i løpet av fredagen, og billettene må brukes personlig.

Det ligger an til 200 tilskuere også i nasjonsligaen mot Romania 11. oktober. I henhold til de nasjonale retningslinjene vil dette tallet kunne økes til 600 mot Nord-Irland tre dager senere.

