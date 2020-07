Birger Meling har signert for franske Nimes

Landslagsbacken bytter ut den norske Eliteserien til fordel for fransk toppfotball.

Det har lenge gått rykter om en overgang for 25-åringen, og tidlig i juni meldte den franske storavisen L'Equipe at Ligue 1-klubben Nimes ledet kampen om nordmannens signatur.

Lørdag uttalte Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin at Meling var på medisinsk test i forbindelse med en overgang. Mandag kom den offisielle bekreftelsen: Birger Meling er klar for franske Nimes. Det melder klubben på sin egen Instagram-konto.

Utenlandsproff

Venstrebacken var ikke i troppen til RBK da trønderne vant 3-0 borte mot Stabæk søndag kveld. Anders Trondsen har figurert i Melings rolle de siste kampene, og er trolig tiltenkt å fortsette som lagets venstreback.

Som Rosenborg-spiller har Meling vunnet både cup og serie. Han har også spilt flere kamper i Europa League. Foto: Jasmin Walter

25-åringen fra Stavanger signerte for hvittrøyene i 2017, etter flere år som Stabæk-spiller. Samme år fikk han debuten for landslaget, hvor han til nå har spilt 11 kamper. Meling fikk med seg over 130 kamper for trønderne, før han nå tar steget ut i europeisk toppfotball.

Stavanger-gutten spilte bare to kamper for Rosenborg i 2020, og avsluttet med rødt kort i det som ble hans siste kamp for klubben.

Snakker fransk

Meling fører seg dermed inn i rekken av norske utenlandsproffer. Ligue 1 valgte å avslutte sesongen på grunn av korona-pandemien, og vi vil dermed ikke se Meling i aksjon før 20/21-sesongen sparkes i gang.

Startdatoen er ikke bekreftet enda, men det kan se ut til at fransk fotball starter opp igjen i slutten av august. Nimes endte den forkortede Ligue 1-sesongen på 18. plass.

Språket vil trolig ikke bli noe hinder for den norske 25-åringen. I en video publisert av Nimes på Twitter ser vi en fornøyd Meling adressere klubbens supportere på flytende fransk.