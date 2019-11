Birget Skarstein bekrefter: Slutt med kjæresten

Birgit Skarstein og Martin Sletten har valgt å avslutte forholdet.

Paralympics-utøver Skarstein bekrefter nyheten på sin egen Instagram-profil torsdag.

Skarstein skriver at det føles rart å fortelle om nyheten, men at hun går ut med det for å unngå misforståelser.

- Martin og jeg er et godt team, men vi har bestemt oss for å ikke lenger være kjærester. Vi har hatt fire fantastiske år, mye gøy og jobbet godt sammen. Vi er veldig glade i hverandre, og takknemlige for alt vi har fått gjort og oppleve i lag, skriver Skarstein.

Paralympics-utøveren forklarer at mye reising og høyt aktivitetsnivå satte sitt preg på forholdet.

- Gradvis har vi blitt mindre kjærester og mer kolleger, uten at det ligger noe dramatikk bak det. Nå er vi på fjellet og går lange og fine skiturer. Det går fint med oss begge, og vi er så heldige å være omgitt av gode venner, skriver Skarstein.

Hun legger til at paret som var forlovet ikke kommer til å komme med noen ytterligere kommentarer om bruddet.