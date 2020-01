Birk Ruud tok sølv i X Games

Friskiutøveren Birk Ruud tok sølv i big air i X Games natt til lørdag til tross for at han leverte et triks som aldri har vært gjort i en konkurranse tidligere.

– Det var en triple cork 1800. Trikset har aldri blitt gjort her i Aspen, det har aldri blitt gjort i noen konkurranser tidligere, sa kommentatoren etter Ruuds triks. Ifølge X Games-kommentatoren har Ruud snakket om trikset tidligere, og han sier han ikke visste om de kom til å få se det. – Fy faen, den satt, sa Ruud i målområdet, ifølge VG. Til tross for bragden måtte 19-åringen se seg slått av svenske Henrik Harlaut. Andri Ragettli fra Sveits tok bronse. Norske Christian Nummedal ble nummer seks. Ruud er den eneste mannlige utøveren som har blitt invitert til å kjøre samtlige disipliner, nemlig big air, slopestyle og halfpipe. Men 19-åringen har sett seg nødt til å luke ut noen konkurranser fordi han rett og slett ikke har tid. – Jeg er ikke sur. Men det er litt kjipt. Jeg hadde lyst til å få vist fram det jeg kan, sa Birk Ruud til VG torsdag lokal tid. 19-åringen fra Bærum gikk til topps i halfpipe i Aspen i fjor. (©NTB)

