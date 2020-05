Birken-arrangøren øyner løpefest – vil ivareta smittevernet

Birkebeinerrennet og Birkebeinerrittet er avlyst som følge av viruskrisen. Nå krysser arrangøren fingrene for at løpet kan avholdes med smittevern i fokus.

Helsemyndighetene har besluttet at alle store arrangementer som samler over 500 personer er forbudt til 1. september. Det har rammet blant andre Birken-arrangøren.

Birkebeinerrennet er for lengst avlyst, og i forrige uke ble det konkludert med at 2020-utgaven av Birkebeinerrittet også blir offer for viruset. 9.000 deltakere skulle vært på start i terrengsykkelrittet som allerede var flyttet én gang – til 29. august.

Flyttet er også Birkebeinerløpet. Det skulle gått i juni, men står nå på terminlisten 5. september, kun fem dager etter at regjeringen kan ha åpnet for store arrangementer igjen. Arrangørene i Birken AS håper å kunne gjennomføre løpefesten der 8.000 deltakere er ventet påmeldt.

– Vi tror Birkebeinerløpet er mulig å gjennomføre med det man forventer av smitteverntiltak, sammenlignet med et ritt, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen til NTB.

Vil ha signaler før sommeren

Han er samtidig tydelig på at det naturlig nok hefter en viss usikkerhet ved arrangementet.

– Det er ikke hundre prosent sikkert at det blir en åpning for store arrangementer til høsten, så alle arrangører løper en viss risiko, men terrengløpet er et løp som i utgangspunktet går på Lillehammer-siden og har litt enklere logistikk. Det er et mindre apparat vi setter i sving for å planlegge for det, sier Torbjørnsen.

Birken-sjefen er samtidig klar på at det i god tid må komme signaler fra regjeringen med hensyn til muligheten for gjennomføring.

– Vi håper at vi vil få en avklaring fra myndighetene hva angår resten av året, altså fra september og ut, før vi tar sommerferie. Det tror jeg veldig mange som arrangerer idrettsarrangementer og kulturarrangementer forventer, sier Torbjørnsen.

Etter to avlyste kjempearrangementer så langt i 2020, krysser han fingrene for at ikke også løpefestivalen går i vasken. Avgjørelsen om å stryke rittet fra kalenderen var tung å ta, selv om Birken-arrangøren forstår myndighetenes beslutning om å forlenge arrangementsforbudet.

– Det var trist og leit. Vi er lei oss på vegne av alle de mange tusen deltakerne som har Birken som sitt mål, sier Torbjørnsen.

Millionkompensasjon

Avlysningene av langrennet og sykkelrittet får også økonomiske konsekvenser for Birken-arrangøren. For å kompensere for tapte inntekter rundt langrennet ble det søkt om 2,1 millioner i kompensasjon fra kulturminister Abid Rajas første krisepakke til idretten.

– Det er en nøktern sum, sier Torbjørnsen.

Han regner med at det på samme måte blir kompensert for inntektstap rundt arrangementer som var tenkt avviklet etter 1. mai. Myndighetenes første pakke gjaldt mars og april.

– Vi forventer at det blir en kompensasjonsordning to som gjelder arrangementer som er tvunget nedstengt, og da skal vi i utgangspunktet klare oss likviditetsmessig hvis den har noenlunde samme innretning som den første, sier Torbjørnsen.

Foreløpig er det ikke fremlagt noen ny krisepakke til idretten.

