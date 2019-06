Bisarre scener da England sikret kvartfinalemøte med Norge

De kamerunske spillerne samlet seg på midten og nektet først å ta avspark etter Englands 2-0-scoring.

ENGLAND - KAMERUN 3-0:

England blir Norges motstander i kvartfinalen i VM etter at de engelske landslagskvinnene beseiret Kamerun 3-0 i Valenciennes søndag.

Manchester City-duoen Steph Houghton og Ellen White scoret målene for Phil Nevilles lag før pause, mens Manchester Uniteds Alex Greenwood økte til 3-0 etter hvilen.

Nektet å ta avspark

Like før pause oppstod en merkelig situasjon i Valenciennes etter at England gikk opp til 2-0.

Målet ble først annullert for offside, men etter at VAR hadde sett på situasjonen, ble det korrekt endret til scoring for White og England.

I stedet for å ta avspark etter scoringen, sørget blant andre Kamerun-kaptein Gabrielle Onguene og Vålerengas Ajara Njoya for å samle lagvenninnene i midtsirkelen.

Det har Kamerun hatt for vane å gjøre før de går inn til pause tidligere i mesterskapet, men i dette tilfellet skulle det fremdeles spilles ett minutt til før hvilen.

RASENDE: Vålerengas Ajara Njoya var forbannet på dommerteamet flere ganger i kampen. Her har fun nettopp fått sitt mål annullert av VAR. Foto: Philippe Huguen (AFP)

- Hva i all verden?

Til tross for tilsnakk fra dommer Liang Qin tok det flere minutter før de kamerunske kvinnene bestemte seg for å lystre og ta avspark.

- Hva i all verden? De må nesten sette i gang igjen kampen igjen. Det er en merkelig situasjon. Dommer kommer og gir beskjeder, men det virker ikke som spillerne bryr seg om det i det hele tatt, kommenterte Thomas Lerdahl på NRK.

Heller ikke Kameruns trener Alain Djeumfa så ut til å forstå hva som skjedde.

- Dette er helt komitimen. Dommer kan ikke gjøre noe annet enn å følge med på uret og få dette i gang. Her er det en trener som ikke begriper noen ting. Hva skjer med spillerne? Hva skjer med situasjonen etter 2-0 her? sa Lerdahl videre.

3-0: Alex Greenwood jubler etter å ha gitt England 3-0 mot Kamerun. Foto: Phil Noble (Reuters)

Kampen ble etter noen minutter satt i gang igjen og endte til slutt med engelsk 3-0-seier.

Kvartfinalen mellom Norge og England spilles i Le Havre førstkommende torsdag klokken 21.00.