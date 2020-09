Bisarre scener i Barcelona. Presidentens bil observert utenfor Messi-familiens hus

Lionel Messi sin fremtid i Barcelona er svært usikker. Onsdag landet superstjernens far i byen for samtaler med klubben.

Stemningen i Barcelona er til å ta føle og føle på. Lionel Messi har ikke møtt opp til klubbens sesongoppkjøring og skal nå ønske å forlate Barcelona.

President Josep Bartomeu skal ifølge flere spanske kilder gjøre det han kan for å overtale argentineren om å bli værende i Katalonia, men foreløpig virker ingenting å endre verdensstjernen sin avgjørelse.

Onsdag tok saken en ny vending etter at Messis far, Jorge, ankom kystbyen i Spania med et privatfly fra Rosario i Argentina, angivelig for å møte president Bartomeu til samtaler om hvordan de kan løse situasjonen.

Jorge Messi landet i Barcelona tidligere onsdag Foto: Lluis Gene (AFP)

Bil observert utenfor Messi-hus

Messi sendte forrige uke en såkalt burofax, der han stadfestet at han ønsker å forlate Barcelona gratis.

La Liga sendte så ut en meddelelse om at 33-åringen må betale 700 millioner euro for å kjøpe seg ut av kontrakten med klubben.

Onsdag kveld skal det ha oppstått bisarre scener i Barcelona da Bartomeus bil ble observert utenfor Jorge Messi sitt hus i byen, men Bartomeu var ikke noe sted å se, det rapporterer blant andre Daily Mail.

Den spanske avisen Cadena Ser har også et videoklipp som skal vise bilen utenfor farens hus.

Jorge skal være på plass i byen for å få klarhet i Messis fremtid og forhandle frem en sluttavtale med klubben, melder både spanske og argentinske medier onsdag.

Avisen skriver videre at møtet vil finne sted onsdag eller senest torsdag.

Etter at bilen til Bartomeu ble observert uten presidenten inni har flere spanske medier spekulert i årsaken.

Noen har gått så langt i å spekulere i at Bartomeu hadde gjemt seg i bagasjerommet for å ikke bli avbildet. Andre teorier antyder at han forsøker å lure media med en dekkoperasjon eller at han faktisk kan ha blitt glemt på grunn av en uoppmerksom privatsjafør.

President Josep Maria Bartomeu er ikke en populær mann i Barcelona om dagen. Foto: Albert Gea (Reuters)

- Vanskelig å se at Lionel blir værende i Barcelona

Teoriene er foreløpig mange og ville, men fremdeles er det få svar om hva som vil skje og hva utfallet av eventuelle samtaler vil bli.

- Messi har bestemt at han vil snakke offentlig for å gi forklaringer, men han vil vente på at utfallet av møtet før han skal gi sin versjon, skriver Caden Ser.

Flere aviser hevder Bartomeu kun ønsket et møte med Messis far for å forsøke å overbevise sønnen om å bli værende i klubben.

Barcelona's Lionel Messi skal ønske å forlate Barcelona. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Flere trekker frem at presidenten har et bedre forhold til faren enn til Messi personlig, og at dette kan være en mulighet til å få Lionel til å ombestemme seg.

Jorge Messi uttalte seg kort til pressen onsdag.

- Det er vanskelig å se at Lionel blir værende i Barcelona, skal han ha sagt til spansk presse ved flyplassen El Prat.

- Jeg vet ikke. Det er ingenting enda, sa han videre.

Spekulasjoner om en overgang til Manchester City fortsetter å svirre og Pep Guardiola skal være svært interessert i å få sin gamle elev til Premier League-klubben om det faktisk ender med at Messi er ferdig i Barcelona.