Bisgaard Sundet om Liverpools nye midtstopper: - Kan bli verdensklasse

Liverpools supportere ropte etter forsterkninger i midtforsvaret, og på overgangsvinduets siste dag ble ønskene hørt i form av en Championship-stopper og en tyrker med stort potensial.

De røde fra Merseyside har mildt sagt hatt en forsvarskrise denne sesongen, med Virgil van Dijk og Joe Gomez ute med langtidsskader. Mandag kom beskjeden om Joel Matip blir ute resten av 2020/2021-sesongen, og ting måtte skje.

Det gjorde det også. For først var det Preston-bautaen Ben Davies som tuslet inn portene på Anfield, før det sent natt til tirsdag kom en ny beskjed om at Schalkes Ozan Kabak hadde signert.

Les også: Ozan Kabak klar for Liverpool

Førstnevnte på en lengre kontrakt, mens Kabak blir å se i Liverpool-drakt i et halvt år på lån med opsjon på kjøp. Verdien skal ligge på om lag 200 millioner kroner for 20-åringen, ved et eventuelt kjøp.

- Et supertalent

Den tyrkiske landslagsstopperen kommer fra en trøblete periode i Schalke 04, hvor den gamle storheten har slitt voldsomt i årets Bundesliga. Laget ligger sist på tabellen, og står med én fattig seier på 19 kamper.

Det har derfor utbredt seg en usikkerhet blant Liverpool-fansen, om Kabak er god nok til å hjelpe den regjerende seriemesteren mot nye titler.

- Han har vært involvert i tidenes vepsebol i Schalke, og har egentlig ikke så mye skylden i det. Kabak var lagets beste spiller forrige sesong, og ble også kåret til det av det anerkjente bladet Kicker. Men han har lidd mye under Schalkes dårlige sesong, forteller Viasats Bundesliga-ekspert Eivind Bisgaard Sundet til Nettavisen.

- Mange vet nok ikke så mye om han, hvem er Ozan Kabak?

- Kabak er spiller med et stort potensial, og har lenge vært regnet som et supertalent. Han spilte Champions League for Galatasaray fra ung alder, og var rundt og besøkte mange klubber. Så det er ikke så overraskende at han havnet i en storklubb.

20-åringen har spilt 14 kamper for Schalke i Bundesliga denne sesongen, og ble hentet fra Stuttgart før forrige sesong.

Store kontraster

David Wagner var hovedtrener i Schalke over en lengre periode, og er en god venn av Liverpools Jürgen Klopp. Bisgaard Sundet mener derfor at det er naturlig at Liverpool har hatt stoppertalentet på radaren.

- Han har jo vært linket til Liverpool tidligere, og Wagner har snakket varmt om Kabak en stund. Men det er samtidig ingen selvfølge at han hentes nå, med tanke på den sesongen Schalke har hatt, sier han.

Og fortsetter:

- Jeg tror ikke man kan finne større motsetninger i fotballhverdagen Kabak har i Schalke til den han er på vei til i Liverpool, så det blir nærmest som natt og dag.

Les også: Avslører Chelseas Tüchel-krav: - Kan sparke meg uansett

Hyller Liverpool

TV2s Premier League-ekspert Erik Thorstvedt velger å hylle Liverpool på måten de har håndtert skadesituasjonen, og spillerne de hentet på Deadline Day.

- Jeg må jo innrømme at jeg syntes det er ganske kult at de ikke trenger å bruke enorme summer og gå for et stort navn som de ikke er helt sikre på. Jeg har respekt for at de driver klubben fornuftig, og at de får inn noen de tror kan utvikle seg til noe større. De har vist før at de vet hva de driver med.

- Hva tenker du om nysigneringene?

- Det er mulig at noen Liverpool-supportere er skuffa, men jeg syntes det vitner om kontroll. Hadde det vært en spiller fra øverste hylle som de var helt sikre på, ville de nok brukt de pengene. Men de merker nok på økonomien, som alle andre klubber, at ting ikke er som de var, fortsetter Thorstvedt.

Les også: Rister på hodet etter denne situasjonen i Uniteds storseier

På spørsmålet om de to midtstopperne vil være tungen på vektskålen i en eventuell tittelkamp blir han mer usikker.

- Jeg tror vel at det kommer til å ha en marginal effekt på deres tittelsjanser, men man få se hvordan funker først. Liverpool har sett bra ut de siste kampene, og virker å være litt tilbake. Men Manchester City er fortsatt store favoritter i mine øyne.

- Kan bli verdensklasse

Som spiller beskriver Bisgaard Sundet nysignering som robust, men som til tider kan ta litt for store risikoer.

- Han er en veldig duellsterk spiller, både i lufta og langs bakken. Man kan vel si han er litt «den gamle skolen», og er sterk i kroppen. Noen ganger kan han være litt uvøren og virker litt tung mot lettbeinte spillere, men han har heller ikke blitt spilt særlig god i Schalke den siste sesongen.

- Vil han gå rett inn og være en viktig brikke for laget?

- Jeg tror ikke Liverpool har hentet han med en forventning at han skal fylle hullet etter Van Dijk fra dag én, men han kan på sikt bli en verdensklassestopper. Det er absolutt ikke umulig, men Liverpool har en krevende spillestil.

Den nye stopperkjempen kan få sin debut allerede onsdag kveld, da Brighton tar turen til Anfield for å kjempe om tre poeng.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto