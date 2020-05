Bislett stadion har fått ny logo - endringen skaper reaksjoner

Bislett Stadion har fått nye logoer etter at Oslo kommune vedtok å gi byen en helhetlig visuell identitet, men ikke alle er like begeistret for endringene.

Artikkelen oppdateres! BISLETT STADION (Nettavisen): Bystyret i Oslo vedtok allerede 27. mars i fjor å gi Oslo en felles visuell identitet i alle digitale og trykte flater. Prosjektet innebærer også blant annet at kommunen har skiftet ut fasadeskiltene på Bislett stadion. Plan- og bygningsetaten godkjente skiltendringene på Bislett i desember og de er nå på plass på friidrettsarenaen i hovedstaden. Endringene skaper imidlertid engasjement i sosiale medier og på Twitter er det flere som har reagert på at man har byttet ut de gamle logoene på Bislett. Reakasjoner på Twitter

Flere av reaksjonene er negative.

En felles osloidentitet

Byantikvaren vurderte de nye skiltene på Bislett stadion i november og hadde da ingen merknad knyttet til endringene. - Skiltene har beskjeden størrelse og er stramt utført og plassert i tråd med arkitekturen, skriver byantikvaren i deres vurdering. Nettavisen har torsdag vært i kontakt med Oslo kommune angående saken, men de har foreløpig bedt om litt mer tid før de uttaler seg om endringene på Bislett stadion. På Oslo kommunes hjemmeside er det imidlertid lagt ut informasjon om prosjektet om å gi byen en felles visuell identitet. Der skriver de blant annet at den nye visuelle profilen er basert på bybildet i Oslo og at meningen med prosjektet er å styrke Oslo kommune som én aktør. Det var forrige byråd som allerede i 2015 igangsatte prosjektet.