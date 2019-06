Bitre og skuffede svensker etter at Sverige tapte kampen om vinter-OL for sjuende gang

Den internasjonale olympiske komité (IOC) sa nei til Sverige for sjuende gang, og vinter-OL i 2026 skal arrangeres i Milano og Cortina d'Ampezzo i Italia.

Italia har arrangert vinter-OL to ganger tidligere. Cortina var først ute i 1956, mens i 2006 var Torino vert. Italias statsminister Giuseppe Conte var en av dem som var på scenen for å tale sin nasjons kandidatur tidligere mandag, og kanskje hjalp det på. 47 stemmer gikk til Italia, mens 34 IOC-representanter stemte for Sverige. En representant unnlot å stemme, eller stemte blankt.

Sverige søkte for sjuende gang, men igjen tapte de kampen om å få lekene. De tapte for Norge og Lillehammer om å arrangere vinter-OL i 1994. Da var ikke svenskene bare skuffet, men også forbannet.

Svenskene kjørte inn tungt skyts på avslutningsdagen, men det hjalp ikke for søkerbyene Stockholm og Åre.

Med et budsjett på i overkant av 13 milliarder svenske kroner, trodde Sverige at de kunne få OL.

Mens 80 prosent av italienerne støtter opp om arrangementet, var det tilsvarende tallet for Sverige 60 prosent. Kanskje var det utslagsgivende for de 82 IOC-representantene som ga sin stemme i avstemningen i Lausanne.

Trist beskjed

– En trist beskjed. Jeg håpet av hele mitt hjerte, men iblant blir det ikke som man ønsker seg. Jeg får gratulere Italia stedet, het det fra svenskenes langrennsløper Charlotte Kalla i en pressemelding.

Langrennsløperen Stina Nilsson fulgte opp.

– OL er et veldig fint arrangement uansett hvor det arrangeres, men selvsagt hadde jeg og mange andre håpet at vi skulle få det Sverige denne gangen, sa Nilsson.

Norges skipresident Erik Røste heiet også på svenskene.

– Gratulerer Italia med tildelingen. Jeg heiet på Sverige fordi jeg synes de har hatt en fornuftig tilnærming til OL og søknaden, men det ble ikke Sverige denne gangen heller, skrev Røste i en pressemelding.

Tungt skyts

Sveriges statsminister Stefan Löfven presenterte søknaden til forsamlingen tidligere mandag.

– Jeg snakket om at den svenske modellen innebærer at vi gjør ting sammen – idrettsbevegelsen, staten og næringslivet, sa statsminister Löfven etter presentasjonen.

Og la til:

– Jeg fortalte at vi skal tilbake til røttene, å ha fokus på idretten, de aktive og på gleden, sa Löfven. Statsministeren mente at det lå i svenskenes DNA at de ville leverte et stabilt arrangement.

I tillegg hadde de kjørt inn skyts i form av kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Den tidligere NHL-stjernen Peter Forsberg var også plass for å kaste glans over svenskenes søknad. Næringslivet var representert ved Volvo-sjef Carl-Henrik Svanberg.

Likevel holdt det ikke helt inn for svenskene. Det var den italienske delegasjonen som kunne synge og danse etter avgjørelsen. Svenskene sto igjen skuffet tilbake som tapere.