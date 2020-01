Bjarte Myrhol la ut sitt første innlegg på Instagram. Det vekker oppsikt

Den norske håndballprofilen (37) ønsker å donere alt han tjener gjennom sosiale medier til veldedige formål. Det rause valget smelter folks hjerter.

TRONDHEIM (Nettavisen): Bjarte Myrhol sliter med sykdom og spiller dermed ikke for Norge under EM som kastes i gang på hjemmebane i Trondheim fredag kveld.

Mannen som av mange regnes som verdens beste linjespiller har slitt med en infeksjon i tarmen i opptakten til mesterskapet, og selv om det først så ut til at han skulle rekke EM-sluttspillet, fikk han et tilbakefall og måtte melde forfall.

Myrhol, som i en årrekke har vært en ledertype og et forbilde i den norske troppen, benytter nå tiden til å gjøre sitt inntog i sosiale medier. Sent tirsdag kveld la han ut sin første post på det svært populære nettsamfunnet Instagram.

- Funnet motivasjon



I et langt innlegg forklarer oslogutten at han i utgangspunktet ikke liker sosiale medier, men at det har blitt lagt merke til at han ikke er aktiv der fra både sponsorer, landslagsledelse og lagkamerater.

- Jeg har i alle år ønsket å gjøre mer for omverdenen, men aldri fått ut finger'n ordentlig. Stort sett er det tidsbruk som har blitt min (dårlige) unnskyldning. Jeg er i en situasjon der livet mitt er utrolig bra. Familien har det bra, jeg er stort sett frisk, og økonomien er god. Jeg er rett og slett et lykkelig menneske, skriver Myrhol.

Han påpeker videre at det dessverre ikke er sånn at alle har det slik. Og nå ønsker han å bruke sin tilstedeværelse i sosiale medier til å hjelpe andre.

- Jeg er elendig i sosiale medier. Det er rett og slett fordi jeg ikke liker sosiale medier. Nå har jeg funnet motivasjon til å bruke sosiale medier, noe som forhåpentligvis kan gjøre alle fornøyd. Fram til jeg stopper håndballkarrieren så vil hundre prosent av alt jeg tjener på min Instagram-konto, det vil si reklame og lignende oppslag, gå til veldedige formål, skriver den norske linjespilleren videre i innlegget.

- Bøyer meg i støvet



Inntektene fra det aller første innlegget ønsker veteranen å donere til Trude Jacobsen og hennes Dråpen i Havet - en organisasjon som hjelper flyktninger.

- Hun har ofret veldig mye for å hjelpe de mest sårbare menneskene i verden, skriver Myrhol om Jacobsen og Dråpen i Havet.

Til tross for at Myrhols konto i skrivende stund kun har vært aktiv noen timer, så har han allerede rukket å få over 2500 følgere på Instagram. Hans første post har høstet snaue 1000 likes i skrivende stund og responsen er utelukkende positiv.

Valget om å donere alle inntektene til veldedige formål, smelter hjeter i kommentarfeltet.

- Når jeg ikke trodde du kunne bli et større forbilde, så kommer dette. Jeg bøyer meg i støvet, kommenterer en følger på Myrhols første innlegg.

- Heia sånne som deg, Bjarte, kommenterer en annen.

- Du er en fantastisk mann, skriver en tredje følger til Myrhol.

Så sent som i 2018 fikk Myrhol prisen som årets forbilde på Idrettsgallaen.

Det skal nevnes at Myrhol ikke er helt ny i sosiale medier-sammenheng. Han har hatt en Twitter-konto noen år. Der la han sist ut et innlegg for rundt et år siden. Før det innlegget var et innlegg i 2017 siste aktivitet i Twitter-feeden hans.

Droppet lønskrav



Instagram-stuntet føyer seg inn i rekken av ting som har gjort Myrhol til en svært populær mann blant norske håndballsupportere.

Tidligere i år fikk nordmannen en del oppmerksomhet fordi han nærmest droppet lønnskrav da han gikk i forhandlinger med sin danske klubb Skjern om ny kontrakt.

Forhandlingene varte kun i tre minutter, fortalte han Nettavisen i april.

- Det gikk veldig greit for seg. Etter tre minutter med snakk var det i boks. Det var ikke noe snakk om lønn, fortalte 37-åringen.

Han har kontrakt med det danske laget fram til 2022.

Myrhol har også vært svært åpen om kreftsykdommen han slet med i 2011. Oslogutten fikk påvist testikkelkreft, men vant kampen mot sykdommen.

Håndball-EM i Trondheim kastes som nevnt i gang fredag kveld for Norges del. Christian Berges menn skal møte Bosnia, Frankrike og Portugal i det innledende gruppespillet.