Bjerkeli Grøvdal nummer seks i forsøket på 3000 meter hinder

Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk det tungt etter 2000 meter, og endte på sjetteplass i heatet.

Det betyr at finaleplass på distansen avhenger av at hun går videre på tid etter at alle forsøksheatene er fullført.

Grøvdal fikk det tøft på 3000 meteren i den ekstreme varmen i Doha, og løp til slutt inn til en sjetteplass på tiden 9.28,84.

29-åringen hang bra med innledningsvis, men falt bakover i feltet etter hvert som det utkrystalliserte seg en tettrio i forsøksheatet.

Peruth Chemutai vant heatet med tiden 9.21,98, mens amerikanske Emma Coburn og kenyanske Celliphine Chelteek Chespol tok de to neste direkteplassene til finaleheatet.

Tiden til Grøvdal er tilnærmet den samme hun løp inn til på Bislett i årets første løp. Den gang ble tiden 9.28,89.

Veteranen erkjenner at varmen i Qatar var en utfordring.

- Jeg synes det var varmere enn jeg trodde det skulle bli. Som du ser, er det ganske fuktig. Det virker som klimaanlegget har streiket, sier hun til NRK før hun fortsetter.

- Jeg følte meg pigg, men så brukte jeg mye energi som gjorde at det døde litt på slutten. Vi får bare håpe at det gikk raskt, og krysse fingrene.