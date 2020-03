Fotballforbundet er i løpende dialog med Det europeiske fotballforbundet (Uefa) rundt Serbia-oppgjøret. – Ikke noe tyder på avlysning, sier Pål Bjerketvedt.

– Vi forholder oss til norske myndigheter. Og per dags dato er det ingen signaler fra Uefa om at kampen ikke går, men vi forbereder oss på tomme tribuner slik situasjonen er nå, sier fotballforbundets generalsekretær Bjerketvedt til NTB.

– Vi har full forståelse for at det tas slike beslutninger og gis denne type føringer fra myndighetenes side, sier han om at det ikke blir publikum 26. mars.

– Vi er i løpende dialog med Uefa, men det er ikke noe som tyder på at det blir noen avlysning.

