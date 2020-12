Bjervig og hans lag fortjener stor respekt

Tour de Ski starter 1. nyttårsdag - uten de norske langrennsløperne. Helsa må gå foran alt annet, mener landslagsledelsen.

Jeg verdsetter Espen Bjervig høyt for at han har stått imot presset fra FIS, og for at han sammen med medisinsk ansvarlige og aktive har hatt mot til å avstå fra noe som kan bli et historisk koronasirkus nede i Mellom-Europa.

Da Vidar Løfshus gikk av posten som landslagssjef var jeg redd for at arvtakeren Bjervig skulle få det tøft. Løfshus gjorde en kanonjobb, og var i tillegg til det helt uredd for å ta opphetede debatter i mediene.

Men det gamle ordtaket «ingen er uerstattelig» viste seg å stemme denne gangen også.

Espen Bjervig (48) har behersket å lede og organisere så vel langrenn som landslagssjefsjobben med framgang i verdens mest skiaktive land. Det imponerer meg i et land der skiidretten er megastor, det generelle kunnskapsnivået veldig høyt og engasjementet fra klubber, distrikter og media ofte er nært kokepunktet.

Bjervig og våpendragerne hans måtte i sommerhalvåret få løftet en økonomi i fritt fall med nye lukrative millionavtaler, og dette i koronatider de de fleste bedrifter holder hardt rundt pengeskrinet.

En av storsponsorene, Elon, ble dessuten hentet fra Sverige!

Forutsetningene for de ulike landslagene kom på plass, men konkurransesesongen har blitt historisk kompleks.

Det internasjonale skiforbundet valgte som ventet ikke å stoppe verdenscupen som følge av koronapandemien, til tross for at flere millioner mennesker over hele verden har dødd, og verden er rystet av ekstreme belastninger.

For FIS er åpenbart penger og avtaler viktigere enn menneskers helse. Mens mange samfunn i verden stenger helt ned, kjører FIS på med nødløsninger og kunstig åndedrett for å redde det som reddes kan i verdencsupen.

Nå velger FIS å kjøre Tour de Ski som planlagt, med start på nyttårsdagen i sveitsiske Val Müstair - uten Norge med de store stjernene som Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo.

Norge ønsket en sentralisering av Tour de Ski for å delta, noe FIS ikke anså seg i stand til å imøtegå på grunn av særskilte avtaler med konkurransearrangørene.

Klokskapen hos Bjervig, trenerne, legene og utøverne virker å gå i linje med innstillingen til Nakstad og Erna i Norge: Covid-19 er ikke noe å leke med!

Konklusjonen: Å ta det sikre framfor de usikre kjennes befriende sunt i disse tider når smittespredningen sprer seg som ild i verden.

Det skal mye til for at verdens beste landslag ikke konkurrerer i den mest prestisjefylte og best eksponerte konkurransen ved siden av OL og VM.

Men Bjervig og sponsorene har funnet et alternativ med nasjonale konkurranser der risikoen for smitte er betydelig mindre enn på reisefot under en tour.

Langrennslandslaget vise god dømmekraft. Jeg er overbevist om at de aldri noensinne kommer til å angre på sin avgjørelse.

Derimot er jeg forundret over at Norges skiforbund gjør ulike vurderinger innenfor de ulike grenene. Skihopping, kombinert og alpint kjører på i verdenscupen ...

For meg føles det ubegripelig at ikke skiforbundets styre har gått inn og tatt en overordnet avgjørelse for de ulike FIS-cupene. Det er vel mennesker som utsettes for fare på reiser, hotell og konkurranser også i hoppbakker?

Bjervig, med støtte fra langrennskomiteen, hadde i alle fall motet til å markere én gren; hit, men ikke lengre, etter kaoset i Ruka.

I Sverige lyktes ikke de ansvarlige i landslagets ledelse å stå i mot trykket fra FIS. Men det er mindre overraskende ettersom mitt hjemland ikke har vært i nærheten av å være like restriktive i forebyggingen som Norge har vært.

I Sverige er mentaliteten «Det ordner seg nok» med boblene og restriksjonene som er lagt opp for å takle eventyret i touren med transpot over grensene av troppen.

FIS har vært skarp i sin kritikk mot Norge, som har valgt å droppe Tour de Ski.

Det føles feil.

Mot pandemien finnes ingen garantier.

Bjervig og hans norske lag gjorde det eneste rette ved å avtså.

Stor respekt for den avgjørelsen. Eksemplarisk.

Idrett skal være sunt.

