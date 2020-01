Bjervig reagerer på bildene av Veerpalu

Ledere på det norske langrennslandslaget rister på hodet over utestengte Andrus Veerpalu (48).

VAL DI FIEMME (Nettavisen): Veerpalu ble i fjor midlertidig utestengt av Det internasjonale skiforbundet (FIS) i forbindelse med dopingskandalen i VM i Seefeld.

Den estiske langrennsprofilen som har vunnet både OL- og VM-gull, var trener for flere av løperne som ble tatt for bloddoping under mesterskapet forrige vinter - deriblant hans egen sønn Andreas.

Nå skaper Veerpalu overskrifter igjen etter at den estiske avisen Postimees publiserte flere bilder av Veerpalu i forbindelse med en nasjonal langrennskonkurranse i Estland like før nyttår.

Les også: Kjempet seg til pallen. Så fikk Weng problemer: - Ikke ålreit å se

Norges langrennssjef reagerer



Langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, er denne uken på plass i Val di Fiemme under Tour de Ski. Bjervig blir lite imponert når han får se bildene av Veerpalu.

Den norske langrennslederen er klar på hva han mener dersom det viser seg at Veerpalu ikke har tatt hensyn til utestengelsen.

- Det er helt uakseptabelt, sier Bjervig til Nettavisen.

Heller ikke Ole Morten Iversen, trener for det norske kvinnelandslaget er imponert.

- Det høres ikke noe særlig ut, sier Iversen til Nettavisen.

- Jeg kjenner ikke saken, men med det han har vært gjennom så skal ikke han på noe skirenn i noen form eller rolle. Han skal få lov til å leve livet sitt, men såvidt jeg vet så er det noen regler for hva han kan få lov eller ikke lov til å være med på. Det håper jeg han forholder seg til, men hva som har skjedd her vet vi ikke, forteller Iversen.

Les også: Johaug utsatt for Trump-spøk

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen er på plass i Val di Fiemme. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Etterforskes av FIS



To av Veerpalus barn skal ha deltatt i det aktuelle rennet, men representanter fra klubber som deltok skal ha reagert på 48-åringens tilstedeværelse og rapporterte det videre til det estiske antidopingbyrået.

Torsdag opplyser FIS til Nettavisen at de etterforsker saken.

Talskvinne for FIS, Jenny Wiedeke forteller at Veerpalu som følge av utestengelsen ikke har lov til å delta som trener eller i andre roller i konkurranser sanksjonert av FIS.

- FIS er klar over bildene og etterforsker for øyeblikket om Mr. Veerpalu deltok i rennet i en form for offisiell rolle, skriver Wiedeke til Nettavisen i en epost.

Les også: Totalt uenig med Johaug



MEDALJEVINNER: Andrus Veerpalu tok flere medaljer i både OL og VM i løpet av sin karriere. Som utøver ble han frikjent for dopingbruk i Idrettens voldgiftsrett. Som trener ble han i fjor utestengt i forbindelse med dopingskandalen i Seefeld. Foto: Jens Meyer (AP)

Les også: Falla kritisk. Avbryter Tour de Ski: - Det er tullete

Bjervig er glad for at andre i Estland rapporterer Veerpalu.

- Det er fint at andre i Estland reagerer og sier ifra. Da tyder det på at det ikke er noe galt med holdningen til den estiske skiidretten, men det tyder på at det er noe galt med hans holdninger. Det er ikke akseptabelt at han stiller opp på sånne ting når han er utestengt, forteller Bjervig.