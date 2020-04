Bjervig vil erstatte tapt landslagstrener

Langrennssjef Espen Bjervig i Norges Skiforbund sier at stillingen til fratredende kvinnetrener Geir Endre Rogn skal erstattes.

Etter to år som trener for juniorlandslaget og to år som trener for kvinnelandslaget sammen med Ole Morten Iversen, er det slutt for Rogn som landslagstrener i langrenn.

Tirsdag ble det kjent a han trekker seg for å prioritere familien.

– Vi må inn med en erstatter, og stillingen skal lyses ut. Jeg oppfordrer alle som har lyst til å søke, og det må gjerne være en dame, sier Bjervig til NTB på direkte spørsmål om det er på tide med en kvinne inn i toppen av trenersystemet.

Bjervig sier at han har respekt for Rogns avgjørelse og ønsker ham tilbake i systemet.

– Vi får se om det er mulig for ham å gjøre comeback på trenersiden på et senere tidspunkt, sier Bjervig.

Langrennssjefen har hatt svært utfordrende dager etter de avsluttende verdenscuprennene i Holmenkollen i slutten av mars. I løpet av de siste ukene har i hvert fall noe av usikkerheten blitt mindre. Ny hovedsponsor er kommet inn, og med hjelp av Langrennssportens venner blir det også regionlandslag kommende sesong.

Ingen vet noe om hvordan den kommende skisesongen blir seende ut. Uavhengig av den usikre situasjonen blir kommende sesongs langrennslandslag presentert senest torsdag 30. april.

