Bjørdal og Finne med to mål hver da Vålerenga slo Mjøndalen

Det var lenge jevnt mellom Vålerenga og Mjøndalen, men så dukket Henrik Bjørdal opp.

VÅLERENGA - MJØNDALEN 4-1:

En kjempebrøler av Sosha Makani på skuddet fra Bård Finne ga Vålerenga ledelsen, før et selvmål av Jonatan Tollås Nation sendte bortelaget tilbake i kampen.

To mål på to minutter av Bjørdal sikret seieren for hovedstadslaget, samt enda en scoring av Finne et kvarter før slutt.

- I alle dager! Han scorer jo like mye på to minutter som han har gjort i hele karrieren sin, utbrøt Myhre fra kommentatorboksen da Bjørdal hadde nettet to ganger, i løpet av to, korte minutter.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo var en fornøyd mann som møtte opp til intervju med Eurosport etter kampen, men han var likevel klar over at prestasjonene til laget hans i førsteomgang ikke var bra nok.

- Den førsteomgangen håper jeg at jeg ikke får se igjen resten av sesongen, fordi den holder ikke til å ta poeng, sa en kritisk Fagermo.

Straffespark?

Vålerenga var nære å gå i ledelsen tidlig ut i oppgjøret. Først ved Bjørdal, som stod helt alene på bakre stolpe etter en corner, men Mjøndalen-keeper Makani fikk akkurat reddet ballen på strek. Like etterpå stusset MIF-spiss Fredrik Brustad ballen i egen stolpe.

Etter halvtimen spilt ropte gjestene på straffespark, da Stian Aasmundsens frispark traff hånden til Herolind Shala. Dommer Sivert Amland lot likevel spillet gå videre.

Og like etterpå kom bortelaget til en rekke store muligheter. Først ved Aasmundsen, deretter ved Solholm Johansen, og så igjen ved samme mann da han headet via egen spiller. Men dessverre for bortelaget klarte de ikke å få ballen i nota.

Deretter var det Vålerenga sin tur til å være farlig frampå etter en corner, da Kjartansson fikk pirket ballen i mål. Men dommer Amland blåste frispark grunnet «angrep på keeper».

Keepertabbe

Og da lagene så ut til å gå til pause på stillingen 0-0 skjedde det utrolige. Finne avsluttet på halvvolley rett utenfor 16-meteren, men det som så ut til å være en forholdsvis enkel redning for Makani, endte heller opp med at den nærmest gikk gjennom hendene hans og inn i buret.

- Det er lenge siden jeg har hatt griseflaks, så det var deilig, sa Finne om scoringen sin i pauseintervjuet.

GOD KLEM: Bård Finne kunne få en god klem av Dag-Eilev Fagermo etter å ha puttet to mål. Foto: Heiko Junge (NTB)

Det var en mindre glad Aasmundsen som møtte opp til intervju, som var misfornøyd med både baklengsmålet, og over at de ikke fikk straffespark i situasjonen med Shala.

- Det er veldig bittert, for vi har enormt med sjanser. Og vi skulle hatt en straffe i tillegg, sa en bestemt Aasmundsen.

Målrik andreomgang

Han trengte likevel ikke å deppe alt for lenge, for da timen var spilt kom utligningen. En Mjøndalen-overgang endte opp hos Dragsnes ute på venstresiden, som avsluttet via Tollås Nation. Klaesson i Vålerenga-buret var utspilt, og måtte se ballen gå i mål.

Det tok derimot ikke lang tid før VIF var i ledelsen igjen, og to ganger på to minutter var Bjørdal sist på ballen.

Kvarteret før slutt sikret Finne seieren med sin andre scoring for kvelden. Et strøkent innlegg av Shala traff pannebrasken til Finne som på kontrollert vis headet inn 4-1-scoringen.