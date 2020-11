Bjørgen får ikke konkurrere i år

En tabbe setter comebacket til langrennsdronning Marit Bjørgen (40) på vent.

40-åringen annonserte tidligere i år at hun er klar for comeback i langrennssporet og planen hennes er å satse på langløp til vinteren.

Bjørgen viser svært lovende takter på trening, men får foreløpig ikke konkurrere i renn som er godkjent av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Årsaken er at Bjørgen har vært ute av antidopingprogrammet, skriver NRK.

Bjørgen forteller til kanalen at hun ikke hadde tenkt at hun måtte registrere seg i igjen i det såkalte Adams-systemet. Et system som gir Antidoping Norge, utøverens internasjonale særforbund og WADA oversikt over utøverens aktiviteter.

– Jeg trodde det holdt at jeg sa ifra at jeg er tilgjengelig for testing med å si at jeg skal gå noen langløp. Jeg trodde ikke jeg skulle tilbake på Adams, kanskje litt naivt fra min side. Så jeg tar dette på min kappe, sier Bjørgen til NRK.

Det er dermed helt utelukket at den norske langrennsdronningen blir å se i sporet under sesongåpningen på Beitostølen kommende helg.

Kanalen opplyser ikke når Bjørgen meldte seg inn i systemet igjen, men skriver at forglemmelsen gjør at også langløpet Marcialonga i månedsskiftet januar/februar 2021 er i fare.

Imponerer Johaug

Dermed må man vente en god stund til før man får se hva Bjørgen er i stand til når hun returnerer til internasjonale konkurranser.

Det er knyttet stor spenning til comebacket og meldingene fra miljøet går på at Bjørgen allerede imponerer på trening.

Forrige måned fortalte Therese Johaug til Nettavisen at hun er imponert.

- Inntrykket mitt er at hun kommer til å gå fort til vinteren. Det er ikke noe å tenke på engang. Hun trener veldig, veldig bra. Det er utrolig moro å se at hun har funnet tilbake igjen til formen hun har gjort, sa Johaug.

Hun tror Bjørgen fortsatt vil være i stand til å prestere i verdenscupen dersom hun prøver seg.

- Hun hadde gått bra der også, fortalte Johaug.

Landslagstreneren: - En spennende tanke

Landslagstrener Ole Morten Iversen er positiv til et mulig Bjørgen-comeback i verdencupen.

- Det hadde vært jævlig artig. Jeg heier på henne jeg, sa Iversen til Nettavisen nylig.

Han forteller imidlertid at han foreløpig ikke har brukt mye krefter på å vurdere en mulig retur for Bjørgen, men sier at hun vil bli vurdert dersom hun velger å satse på en retur til verdenscupen.

Bjørgen sier selv til NRK at hennes tid i verdenscupen er forbi.

Langrennssjef Espen Bjervig forteller også til kanalen at de ikke har hatt noen dialog med Bjørgen om en mulig retur.

– Vi vet hvor god Marit er når hun er i form. Men det har ikke vært dialog om at hun ønsker et comeback i verdenscupen. Men ingenting hadde vært mer morsomt enn det, sier Bjervig.

