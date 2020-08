Bjørn Maars Johnsen scoret for serielederen

Bjørn Maars Johnsen spilte fra start og scoret det siste målet da Ulsan forsvarte serieledelsen i sørkoreansk K-liga med 2-0-seier over Pohang Steelers lørdag.

Den norske landslagsspissen slet lenge med å få spilletid for sin sørkoreanske klubb, og måtte for det meste nøye seg med korte innhopp, men nå har han spilt fra start i to av de tre siste kampene og levert begge ganger. Forrige gang la han opp til begge mål i en 2-1-seier.

Kim In-sung ga Ulsan ledelsen i det 54. minutt, og Johnsen doblet ledelsen to minutter senere. Han ble byttet ut et kvarter før slutt.

Nordmannen har nå tre mål på 330 spilte minutter i K-ligaen, fordelt på to kamper fra start og åtte innhopp. Ulsan er poenget foran Jeonbuk, som vant 3-1 over Suwon Bluewings.

Like bra går det ikke med to andre norske landslagsmenn i asiatiske klubber. Tarik Elyounoussi spilte 2. omgang da tabelljumbo Shonan Bellmare tapte 2-4 for Yokohama FC i japansk J-liga lørdag, mens Ole Selnæs var ubenyttet reserve da Shenzhen tapte 0-2 for Shandong Luneng i kinesisk eliteserie.

Julian Kristoffersen spilte den siste halvtimen da Jeonnam Dragons spilte 0-0 mot Ansan i J-ligaens nivå to.

