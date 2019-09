Skiskytterkongen skal løfte kinesisk skiskyting fram mot OL i Beijing i 2022.

Ole Einar Bjørndalen blir landslagstrener for det kinesiske skiskytterlandslaget. Han vil ha hovedansvaret for både kvinnene og herrene.

I tillegg får han med seg kona, Darja Domratsjeva, som medansvarlig for kvinnelandslaget.

Dette bekreftes i en pressemelding, torsdag.

- Vi er fulle av motivasjon til å gi våre beste råd til utøverne, trenerne og alle som jobber sammen med oss på veien mot å nå gode resultater. Vårt fokus blir å bygge et profesjonelt lag og å støtte og hjelpe utøverne til å nå sitt fulle potensial, sier Domratsjeva i pressemeldingen.

Bjørndalen følger opp med å skryte av det kinesiske laget.

- Dette er et ungt lag med høye ambisjoner, med ønske om å forbedre seg og vokse, forklarer nordmannen.

Skiskytterduoen har allerede vært på flere samlinger i Kina med landslaget, og har også hatt kineserne i Norge. De er nå klare for å jobbe enda tettere med laget som håper på suksess under OL på hjemmebane om to og et halvt år.