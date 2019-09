Bjørndalen og Domratsjeva skal hjelpe Kinas skiskyttere til OL-suksess

Ole Einar Bjørndalen og kona Darja Domratsjeva er ansatt som landslagstrenere for skiskytterne i Kina.

De to tidligere skiskyttertoppene skal trene det kinesiske skiskytterlaget fram mot OL i Beijing i 2022.

– Vi er glade å kunne informere om at vi har startet samarbeidet med Kinas skiskytterlandslag. Det er et ungt lag med høye ambisjoner og et stort utviklingspotensial. Vi vil nå starte med den daglige treningsprosessen og dele vår erfaring med laget, sier Ole Einar Bjørndalen i en pressemelding.

Bjørndalen skal være hovedtrener med ansvar for både kvinne- og herrelaget, mens Domratsjeva vil være dedikert til de kinesiske skiskytterkvinnene.

– Vi er toppmotiverte og skal gi våre beste råd til utøverne, lagets ledere og alle som skal jobbe sammen med oss på veien mot å oppnå gode resultater. Målet er å bygge et solid profesjonelt lag for å støtte og hjelpe hver enkelt utøver til å nå sitt potensial, sier Domratsjeva.

De to trenerne har allerede startet veien til Beijing 2022 sammen med sine elever, øvrige trenere og støtteapparat. Bjørndalen og Domratsjeva har flere ganger vært i Kina, og den siste tiden har laget hatt samling i Norge.

– Vi er selvsagt glade for å få muligheten til å hjelpe favorittidretten vår til å utvikle seg rundt om i verden. Ikke minst i et land hvor skiskyting og vinteridrett har et stort potensial, sier Domratsjeva.

Ole Einar Bjørndalen avsluttet sin innholdsrike karriere i fjor. Han har siden den gang vært TV 2s skiskytterekspert. Under OL i Pyeongchang var han blant annet trener for kona som deltok for Hviterussland.

Bjørndalen er historiens mest meritterte skiskytter med 58 medaljer fra OL og VM hvorav 28 gull. Han vant 95 verdenscupseire i karrieren. Ett av dem kom i langrenn.

