Bjørtuft enig om langtidskontrakt med Odd

Odin Bjørtuft (21) har signert en kontrakt med Odd som varer ut sommeren 2024. Det melder klubbens på sin hjemmeside.

Forsvarsspilleren Odin Bjørtuft kom fra Eidanger til Odd i 2015 og skrev proffkontrakt med klubben i 2017. Nå vil han fortsette karrien i Skien ytterligere fire år.

– Jeg er kjempefornøyd. Dette føler jeg er en tillitserklæring både av klubben og av meg. Jeg har utviklet meg mye i Odd og jeg føler vi har noe bra på gang nå, derfor er Odd det riktige stedet for meg å være for å utvikle meg videre, sier Bjørtuft.

Odd-trener Jan Frode Nornes er glad for at nok et lokalt talent blir enig om en langtidskontrakt med klubben.

– Dette er gledelig. Odin er en av de forsvarsspillerne i Norge som har størst potensial og han er et ekstremt talent. Bjørtuft er enda et produkt av Telemarksmodellen og dette gir gode signaler både eksternt og internt at vi forlenger med våre talenter, sier Nornes.

Bjørtuft har spilt samtlige kamper fra start for Odd denne sesongen. Skienslaget holder tredjeplassen på tabellen i Eliteserien med sine 22 poeng

