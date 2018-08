Bjørgen døper redningsskøyte

Marit Bjørgen blir gudmor for Redningsselskapets nye redningsskøyte «Hans Herman Horn». Den høytidelige dåpen skjer på Honnørbrygga i Oslo 6. september.

– Jeg har stor respekt for den viktige jobben Redningsselskapet gjør for sjøsikkerheten. Selv en ferskvannsmatros som meg er veldig opptatt av at alle som bruker sjøen og naturen skal kunne føle seg trygge på at det finnes gode hjelpere om man trenger råd og hjelp, sier Bjørgen i en pressemelding.

Det har vært mange drukninger i sommer. Bare i juli druknet 16 mennesker, og det er en økning på over 45 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Ingen har vel unngått å legge merke til båtulykkene og drukningene som har vært i sommer. Derfor er jobben Redningsselskapet gjør på sjøen så viktig. Minst like viktig er jobben som gjøres med opplæring og holdningsskapende arbeid, sier Bjørgen, som etter sist sesong la opp som langrennsløper.

Det har kostet rundt 40 millioner kroner å bygge den nye redningsskøyta. «Hans Herman Horn» skal i sitt første år være stasjonert i Farsund. Deretter skal den brukes i værutsatte kyststrekninger i Nord-Norge.

(©NTB)

