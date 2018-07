Marit Bjørgen er i sjokk over beskjeden om Vibeke Skofteruds bortgang. – Jeg er ufattelig glad for alle fine stunder vi hadde sammen, skriver langrennsstjernen.

– Jeg skjelver, er i sjokk og er fullstendig lamslått over den forferdelige nyheten jeg fikk i dag. Kjære Vibeke, dette var altfor tidlig. Jeg er ufattelig glad for alle fine stunder vi hadde sammen. Tøff konkurrent i løypa, men aller viktigst den varmeste, snilleste, tøffeste og morsomste dama i verden, skriver Bjørgen i en melding via Norges Skiforbund.

Idretts-Norge er i sorg etter meldingen om at Skofterud ble funnet død etter en vannscooterulykke i Arendal i Aust-Agder. Den tidligere langrennsløperen ble bare 38 år gammel.

– Det var aldri kjedelig rundt Vibeke, og tomrommet etter henne blir stort og umulig å fylle. Vi har opplevd så mye sammen, fra OL-gull i stafett til plattfest hjemme i Trøndelag, og minnene kommer jeg til å leve på lenge. Mine tanker går i dag til familien og hennes nærmeste. Glad i deg Vibeke. Hvil i fred, avslutter Bjørgen.

Bjørgen og Skofterud var lagvenninner i en årrekke. Bjørgen la opp etter forrige sesong.

