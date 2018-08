Bjørn Helge Riise forlater Aalesund med umiddelbar virkning

Bjørn Helge Riise fikk ikke fornyet kontrakt i Aalesund. Nå har veteranen avsluttet kontrakten med førstedivisjonslaget.

– Ut fra situasjonen min slik den har blitt og at kontrakten ikke blir fornyet, så hadde det blitt lite spilletid meg. Som fotballspiller ønsker du å bidra og spille så mye som mulig, og det hadde jeg ikke fått nå slik jeg ser det, så da ønsker jeg å terminere kontrakten slik at jeg får muligheter til å spille fotball og bidra slik jeg ønsker i en annen klubb, sier Riise til Aafk.no.

Riise har spilt for klubben i tre år etter overgangen fra Lillestrøm. Det er uklart hvor Riise fortsetter karrieren.

– Bjørn Helge har ønske om å gå videre i sin karriere utenfor AaFK, et ønske vi etter nøye vurderinger har valgt å imøtekomme. Det var viktig for oss å samtidig få på plass en sterk erstatter slik at AaFK ikke blir svekket i kampen om opprykket til Eliteserien, og det mener vi at vi har fått i Jens Petter Hauge, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland.

Aalesund kjemper om opprykk til Eliteserien.

(©NTB)

