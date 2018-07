Bjørn Maars Johnsen skrev under for AZ

Landslagsspissen forlater ADO Den Haag etter jubelsesongen.

Overgangen til Bjørn Maars Johnsen (26) bekreftes av Alkmaar-klubben AZ fredag.

Johnsen har bestått legesjekken, har signert på avtalen og blir nå lagkamerat med landslagskollegene Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson. Også Markus Henriksen har fortid i klubben.

Spissen har skrevet kontrakt i fire sesonger med AZ.

- Jeg er veldig fornøyd med den lange kontrakten, og glad for å være her både blant nye venner og gamle kjente fra landslaget, sier Johnsen i et intervju med AZs nettsted.

- At jeg snakket med Markus Henriksen har også hjulpet meg med å ta valget med å komme til AZ, tilføyer han.

Til VG sier Bjørn Maars Johnsen at han hadde tilbud fra Spania, England, Italia, Kina og Saudi-Arabia, men at valget ble AZ fordi han vil vinne noe, få mye spilletid og fortsette på landslaget.

Nummer 9



Johnsen får draktnummer 9 i sin nye klubb. Den amerikanskfødte nordmannen understreker at han håper å bidra med mål, bli en bedre spiller og lære mest mulig kvikt i AZ.

- Jeg vil prøve å være så viktig for laget som mulig. Jeg er ikke blant de yngste spillerne, så jeg vet at jeg må finne toppformen fortest mulig, påpeker Norges landslagsspiss.

Ifølge opplysninger fra avisa De Telegraaf koster det Alkmaar-klubben to millioner euro, eller drøyt 19 millioner kroner å kjøpe fri Johnsen fra ADO Den Haag.

Kjemper i toppen



AZ ble nummer tre i Nederland forrige sesong, og deltar i Europa League kommende sesong. Klubben har endt blant de fire beste i Eredivisie i tre av de siste fire årene.

Den høyreiste spissen kjempet om toppscorertittelen helt til siste serierunde forrige sesong. 26-åringen endte på imponerende 19 mål på 34 kamper i sin eneste sesong for ADO Den Haag etter overgangen fra skotske Hearts.

Bare Alireza Jahanbaksh fra nettopp AZ scoret flere med 21 fulltreffere. Sistnevnte er nå klar for Brighton og Premier League.

