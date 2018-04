Bjørn mener Bjørndalen har vært banebrytende

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener at det som kjennetegner Ole Einar Bjørndalen mest er at han alltid har hatt en enorm motivasjon til å utvikle seg.

Bjørn kjenner ikke bare Bjørndalen gjennom kommentatorjobben i både langrenn og skiskyting. Bjørn har også vært involvert i Bjørndalen som trener gjennom flere år.

– Ole Einar har vært banebrytende både når det gjelder skiteknikk, høydetrening, standplassopphold, skytetid og utstyr, sier Bjørn til NTB.

Spesielt én ting imponerer, og det kommer fra en som kjenner Bjørndalen absolutt best.

– Det er at han har klart å være på topp i over 20 år. Det er ekstremt. De fleste har en karriere som varer i rundt 10 år, men Ole Einar har vært god i over 20 år. Der skiller han seg veldig ut. Han har aldri hvilt på laurbærene, men har alltid sett framover mot neste løp og hvilke egenskaper han kan forbedre, sier Torgeir Bjørn.

