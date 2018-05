Bjørndalen avviser russiske trenerrykter 

Ole Einar Bjørndalen avviser at han har en dialog med det russiske skiskytterlandslaget om trenerjobben.

Mandag ble det kjent at tyske Rico Gross er ferdig som landslagstrener for landets skiskytterherrer etter denne sesongen. Flere russiske medier skriver tirsdag at Bjørndalen vil få tilbud om å ta over rollen, ifølge NRK.

Men den norske skiskytterlegenden, som er enormt populær i Russland, avviser at han har en dialog med laget angående jobben.

– Nei. Det har jeg ikke. Det er første gang jeg hører om det når du forteller meg det nå, sier 44-åringen til NRK.

Bjørndalen besluttet tidligere i år å legge opp, og veien videre er fortsatt ikke bestemt.

– Jeg håper at jeg kan få bruke disse ressursene på noe som er fornuftig og at noen kan dra nytte av det. Så får tiden vise hva jeg lander på.

Bjørndalen sier han har tenkt mye på en trenerjobb.

– Men akkurat nå er det ikke aktuelt, legger han til.

