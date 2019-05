Bjørnebye til Dagbladet: - Bendtner går i sommer

Nicklas Bendtners tid i Trondheim ser ut til å gå mot slutten.

Nicklas Bendtner har blitt utelatt fra Rosenborg-troppen i de siste kampene.

Torsdag forteller Adressavisen om en episode der flere RBK-spillere forlot treningsbanen i protest mot danskens manglende innsats på trening.

Bjørnebye: - Nicklas går i sommer

Samme dag bekrefter Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye at Bendtner kommer til å forlate RBK i sommer.

- Nicklas går i sommer, siteres Bjørnebye på i Dagbladet.

Uttalelsen kommer ikke som noen stor overraskelse da dansken ikke ser ut til å figurere i trener Eirik Hornelands planer på Lerkendal.

AVDRAMATISERER: Stig Inge Bjørnebye peker på at det hele tiden har vært intensjonen at Nicklas Bendtner skulle videre til en anne klubb. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Bjørnebye avdramatiserer situasjonen og hevder at begge parter hele tiden har vært klare på at Bendtner skulle videre på et tidspunkt.

- Helt fra Nicklas kom til Rosenborg har det vært en felles forståelse mellom klubben og Nicklas. Intensjonen var å hente ham til Rosenborg, få ham til å bli toppscorer, få ham tilbake på det danske landslaget og spille fotball-VM. Det var veldig kort unna at dette skjedde, men så fikk han en strekkskade rett før uttaket, sier Bjørnebye til avisen.

- Den andre deler av intensjonen var at han skulle komme seg videre. I hvert overgangsvindu har det vært stor interesse for Nicklas. Han kunne gått i første overgangsvindu i 2018, men han ønsket å bli. Det samme gjorde vi. Men han går i sommer, som en del av det som var prosjektet og intensjonen. Dette står vi ved som klubb, fortsetter Bjørnebye.

Bjørnebye har ikke besvart Nettavisens henvendelser torsdag.

Fra toppscorer til fotlenkesoner



Nettavisen kjenner til at Rosenborg forsøkte å selge Bendtner allerede i vinter. Trønderklubben fikk imidlertid ikke et godt nok bud på 31-åringen, som dermed ble værende inntil videre.

Det slo ned som en bombe i fotball-Europa da spissen med en fortid i blant annet Arsenal og Juventus signerte for Rosenborg for drøyt to år siden.

I sin første sesong ble Bendtner toppscorer i Eliteserien med 19 mål. Forrige sesong gikk det ikke like greit for dansken, som noterte seg for fem eliteseriemål. Rosenborg vant likevel både serie og cup.

Starten på 2019 tilbragte han i leiligheten sin i København, med fotlenke, etter at han slo ned en taxisjåfør i den danske hovedstaden i fjor høst.