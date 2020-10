Ble «hatet» av fansen. Nå tar Real-Madrid-stjernen han i forsvar: - Han er bare sjenert

Luka Modric tar sin tidligere lagkamerat Gareth Bale i forsvar.

Etter syv sesonger i Real Madrid, returnerte Bale til sin tidligere klubb Tottenham i september på et lån ut sesongen, som ifølge agenten hans kan bli forlenget enda et år.

Som Real Madrid-spiller opplevde Bale stor suksess, og var med på å vinne fire Champions League-titler, to La Liga-titler og en Copa del Rey.

Men 31-åringens rykte blant fansen er likevel langt fra det beste. I løpet av årene i Real Madrid ble Bale beskyldt av fansen for å ikke bry seg nok om klubben, og det gikk lenge rykter om at waliseren aldri lærte seg spansk i løpet av de syv årene i klubben.

Avkrefter rykte

Det skal imidlertid ikke stemme. Luka Modric sier Bale ble godt likt i garderoben og pratet bra spansk.

- Jeg har vært med Gareth store deler av mitt profesjonelle liv og han er en spektakulær fyr. Han er bare sjenert, akkurat som meg, sier kroaten til COPE.

LAGKAMERATER: Luka Modric og Gareth Bale har vært lagkamerater i både Real Madrid og Real Madrid. Foto: Filippo Monteforte (AFP)

- Han har aldri hatt noen problemer i garderoben, han er en fin fyr. Han snakket spansk, han tullet med oss, sier Modric.

LES OGSÅ: Nysgjerrighet rundt norske spillere i Dortmund: - Jeg får spørsmål om det

Forrige sesong ble ekstra tung for Bale i den spanske hovedstaden. I løpet av forrige sommer uttalte blant annet Real Madrid-trener Zinedine Zidane at det beste for alle var om Bale og Real Madrid skilte lag. Det skjedde imidlertid ikke.

Turbulent år

Bale ble værende i Madrid, men i løpet av høsten falt waliseren i unåde hos Real Madrid-fansen da han poserte med et walisisk flagg hvor det sto: «Wales. Golf. Madrid. In that order».

Dette var ikke populært i den spanske hovedstaden, og Bale ble møtt med en enorm pipekonsert i neste hjemmekamp for Madrid. Waliseren fikk heller ikke mye spilletid av Zidane, og ble sittende mye på benken og tribunen.

Men Bale klarte å vekke oppsikt også fra tribunen. Da sesongen gjenåpnet etter koronapausen i juni, ble Bale blant annet sett nærmest sovende på tribunen. Ved et annet tilfelle ble Bale filmet smilende da Zidane hadde brukt siste bytte i en kamp, og Bale ikke fikk spille.

Det siste som vakte oppsikt var at Bale ikke var en del av Real Madrid-troppen da den spanske gigantklubben møtte Manchester City i åttedelsfinalene i Champions League. Zidane tok med seg hele troppen til Manchester, til og med Ramos som var suspendert, men ikke Bale. Ifølge spanske medier skal Bale ha bedt Zidane om å slippe å bli med i den viktige kampen.

- Ikke rettferdig

Flere av disse episodene gjorde Real Madrid-fansen forbannet på waliseren, og i september returnerte Bale til Tottenham. Men Modric mener mye av kritikken er uberettiget.

LES OGSÅ: Ny video viser United-stjernenes diskusjon i det ydmykende tapet: - Bisart

- Det som blir sagt om han er ikke rettferdig, de dømmer han for de siste årene, men det han har gjort i Madrid er imponerende og han vil alltid bli husket som en spiller som har gjort mye for klubben, sier midtbanespilleren.

Modric oppfordrer Madrid-fansen til å huske han for alt han har oppnådd for klubben.

- I løpet av de siste årene har mange ting kommet ut og de har glemt hva han har gjort. Etter hvert som tiden går vil de huske han og hvor viktig han har vært, tror Modric.

- Gjør meg trist

Bale har blant annet vært direkte avgjørende i flere viktige Real Madrid-kamper. I cupfinalen i 2014 ble han matchvinner, og i Champions League-finalen samme år stanget han inn den viktige 2-1-scoringen som sørget for at Real Madrid snudde kampen og vant finalen.

I Champions League-finalen i 2018 var han også svært viktig. Først kom han inn fra benken og brassesparket inn et sinnsykt mål, før han punkterte kampen med et langskudd litt senere. Det er dette Modric ikke håper Madrid-fansen glemmer.

LES OGSÅ: Ekspert forbauset over United: - Ser ut som en klubb som ikke vet hva de driver med

- Alle personer har sin egen oppførsel. Han var sånn, han sosialiserte seg ikke mye, men i garderoben var han veldig bra. Det gjør meg trist at alt han gjort har blitt glemt det siste året, forteller Modric.

Denne sesongen slipper Bale å ha Real Madrid-fansen hengende over seg, og det var stor glede blant Tottenham-fansen da han returnerte til London-klubben. Så spørs det om waliseren klarer å finne tilbake til sitt gamle jeg i Spurs.