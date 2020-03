Ble korona-syk på fotballtur til Liverpool. Nå vil han advare sine medpassasjerer

Lars Øie testet positivt for koronaviruset etter supportertur med nesten 200 andre norske Liverpool-fans. Nå er han oppgitt over at ikke alle er advart.

Det var i forrige uke at Lars Øie, sammen med kona Sesilie, dro til England for å se Liverpool i aksjon i Champions League-oppgjøret mot Atletico Madrid.

På veien hjem fra Liverpool merket de imidlertid at noe var galt, og i dagene som fulgte merket de flere symptomer på Covid-19.

Lars forteller nå til Nettavisen at han har fått påvist smitte av viruset.

Kona tror også hun er smittet, men skal ikke teste seg før torsdag formiddag.

- Det er kjipt, sier Sesilie Øie som tenker mye på hvem de kan ha smittet.

Paret forklarer at de kom i snakk med flere andre norske supportere på turen og at de var på fotballpub før kampen hvor de stod som sild i tønne med andre Liverpool-fans.

Nå er de frustrerte over at ikke samtlige av medpassasjerene på turen har blitt advart.

- Jeg synes det er tragisk at det ikke skjer noe, sier Lars til Nettavisen.

Begge er for øyeblikket i isolasjon hjemme i Bærum. Lars er tydelig preget av sykdommen når Nettavisen snakker med ham på telefon.

PÅ TUR: Lars Øie foran statuen av Liverpool-legende Bill Shankly. Foto: (Privat)

Vil advare medpassasjerer

Paret reiste med turoperatør Norwegian Sports Travel og ga selskapet tidlig beskjed om at de hadde blitt syke. De har samtidig oppfordret selskapet om å advare de andre reisende.

Det har imidlertid ikke selskapet gjort.

Det er nemlig Folkehelseinstituttet og de aktuelle kommunene som driver med smittesporing og eventuelt skal varsle.

Norwegian Sports Travel sendte tidligere denne måneden ut en melding til deres reisende hvor de oppfordret de som eventuelt ble syke om å gi beskjed til selskapet slik at de kunne advare øvrige passasjerer.

Thomas Lein, daglig leder i Norwegian Sports Travel, forteller imidlertid til Nettavisen at de senere etter samtale med kommunen ble gjort oppmerksom på at de ikke skal varsle reisende.

Derfor har de heller ikke gjort det i dette tilfellet - til tross for at familien Øie har ytret et ønske om det.

Lein forklarer at de derimot har informert myndighetene om situasjonen.

- Vi har informert charterselskapet som vi bruker til å chartre fly om at det har vært påvist smitte. De har igjen informert flyselskapet. Så har kommunen sagt til oss at vi ikke skal sende ut noe, men at de skal kontakte. Vår kommunelege her i Lillestrøm har fått beskjed om at vi sitter på alle lister og kontaktinformasjon til alle som er på flyet. Utover det så får ikke vi lov til å sende ut noe, forklarer Lein.

Sesilie Øie er oppgitt over at selskapet ikke kan informere passasjerene.

- Jeg synes det er helt sykt, sier Sesilie som hadde vært forbannet dersom hun var en av de andre passasjerene som ikke hadde blitt informert.

- Jeg synes det bør være opplysningsplikt for sånne reiseselskap på sånne arrangerte turer, forteller hun.

MÅ GÅ ALENE: Liverpool-fansen må i likhet med andre fotballfans vente på at ligaen starter igjen etter at den ble utsatt tidligere denne måneden. De blir også oppfordret til å holde avstand til andre personer. Foto: Rui Vieira (AP)

Blir trolig aldri kontaktet



Nettavisen har vært i kontakt med Lillestrøm kommune som på generelt grunnlag sier at det ikke er reiseselskapene som skal drive med smittesporingen og at det er de aktuelle kommunene som eventuelt tar kontakt med medpassasjerer.

I dette tilfellet tilhører personen som er smittet Bærum kommune.

Frantz Leonard Nilsen, kommuneoverlege i Bærum, forteller til Nettavisen at det ikke nødvendigvis lenger er slik at passasjerer ombord et fly med en smittet person vil bli varslet.

Samtlige ombord på flyet skal automatisk i 14 dagers karantene, og dette er en av grunnen til man ikke nødvendigvis finner det nødvendig å varsle passasjerer.

- Så lenge alle på flyet blir satt i karantene så vil det å finne ut av hvem som har sittet nær denne personen ikke ha noe hensikt, sier Nilsen til Nettavisen etter også å ha forhørt seg med FHI om saken.

Han minner samtidig om at passasjerene også skal fortsette å holde seg i karantene dersom de blir syke.

Men det er ingen garanti for at de blir testet. FHI har tidligere uttalt at de prøver å være strategiske når de bestemmer hvem som skal testes og hvem som ikke skal testes. Blant annet tester man ikke lenger personer som er hjemme i karantene. Derimot er helsepersonell prioritert.

