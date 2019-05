Ble omtalt som en kommende stjerne: Så startet nedturen for Tobias Svendsen (19)

Den norske U20-landslagsspilleren har lagt bak seg en tung periode på fotballbanen. Men han nekter å skylde på andre enn seg selv.

LODZ (Nettavisen): - Se opp for Tobias Svendsen, det er mitt varsko til norsk fotball.

Molde-kaptein Ruben Gabrielsen var klokkeklar i sin uttalelse til Nettavisen før 2018-sesongen i Eliteserien.

Midtstopperen spådde et stort gjennombrudd for det da 18 år gamle Molde-talentet, og 2018 skulle bli året Tobias Svendsen for alvor spilte seg til fast plass i Eliteserien.

I stedet ble det starten på en periode han selv beskriver som tøff og tung.

Kun én kamp fikk han spille fra start i Molde før klubben bestemte seg for å leie ham ut midtveis i sesongen.

Valget falt på Haugesund, men heller ikke der ble det mye spilletid. Én kamp fra start var beholdningen der også, og da 2018-sesongen var over sto supertalentet igjen med 180 spilte eliteserieminutter.

- Var ikke god nok

Når han tar seg tid til en prat med Nettavisen i den polske VM-byen Lodz, der U20-landslaget nå er samlet i det første U20-verdensmesterskapet Norge deltar i på 26 år, forteller han at han kjente litt på presset før forrige sesong.

- Men den knappe spilletiden har en sammenheng med at jeg spilte hele sesongen i to topplag, og det er ekstremt tøft å spille seg inn i både Molde og Haugesund. Det er viktig med tillit, og jeg fikk ikke nok kamper, men det handler også om meg selv. Da var jeg ikke god nok, og det er opp til meg selv. Jeg kan ikke gå rundt og skylde på andre, sier Svendsen.

Denne sesongen valgte han å gå et nivå ned i divisjoner og skrev under på en utlånsavtale med Sandefjord i Obos-ligaen for å sikre seg verdifulle minutter på høyt nivå.

Men foreløpig går det ikke helt etter planen. Han har slitt med å spille seg inn på laget til et Sandefjord som kjemper i toppen av tabellen i Obos-ligaen og ligger på andreplass etter ni runder.

Kun én kamp fra start og fire innhopp er fasit på de første ni kampene.

- Man ønsker å spille så mye som mulig, og det er kjedelig at det ikke er blitt så mye. Det ble mye spilletid i «pre season», men da sesongen startet har jeg vært inn og ut av laget. Jeg føler likevel formen er god, sier han.

Nettavisen Pluss: Hvor god peiling har du egentlig på fotball? Ta vår fotballquiz!

Paco: - Sandefjord har gjort ham godt

Den norske U20-landslagssjefen Pål Arne «Paco» Johansen mener faktisk at NFF (!) må ta litt av skylden for at Svendsen er ute av Sandefjord-laget akkurat nå.

Han argumenterer med at Svendsen fikk masse spilletid i sesongoppkjøringen, men at U20-landslagets siste samling før VM kom på et svært uheldig tidspunkt for den talentfulle midtbanespillere.

- Det er litt kjipt at vi har seriestart rett etter landslagssamling, for han spilte alle kampene i oppkjøringen for Sandefjord og var kjempegod da vi kom på samling, kanskje vår beste spiller. Det var lett å se at utlånet til Sandefjord hadde gjort ham godt, for han var for første gang på to år fast og viktig på klubblaget. Men Sandefjord er et godt lag med stor konkurranse, og han fikk ikke starte første seriekamp. Han har stort sett kommet inn som innbytter, men han er mye nærmere nå enn på lenge, og jeg er trygg på at lånet er godt for ham, sier Johansen.

ERFAREN: Tobias Svendsen fikk sin 50. aldersbestemte landskamp i VM. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

- Dro dit for å spille kamper

Svendsen støtter landslagssjefen i den tankegangen.

- Det var litt dårlig timing, jeg var egentlig inne på laget, men så dro jeg på landslagssamling og fikk ikke starte den første kampen. Laget har gjort det bra etter det, så det var synd for min egen del at jeg mistet plassen, sier han.

- Er du trygg på at Sandefjord fortsatt er et godt valg for din del?

- «Pre season» var i hvert fall veldig bra for min del, da fikk jeg spille fotball på et høyt nivå. Men jeg dro selvfølgelig til Sandefjord for å få spille, og jeg har ikke fått så mange kamper i det siste. Men de spiller en fotball som passer meg bra, svarer han.

Broren: - Han kommer til å lykkes

Broren Sander Svendsen spiller for Odd i Skien, og det er ikke lange veien derfra til Sandefjord. Brødrene har mye kontakt, og storebror Sander stresser heller ikke på Tobias sine vegne.

- Han er en god fotballspiller og trenger ikke stresse. Han jobber knallhardt hver dag, og om gjennombruddet kommer når han er 22 eller 26, det har ikke så mye å si. Han er en meget fra fotballspiller og kommer til å lykkes så lenge han er så målbevisst som han er nå, sier Sander Svendsen til Nettavisen.

- Vi lærer mye av hverandre og bruker de erfaringene vi har for å komme så langt som mulig. Jeg tror han kommer til å komme veldig sterkt utover i sesongen, sier Odd-spilleren.

- Vi skal ikke gi opp Tobias på noen år

U20-landslagssjef Johansen har alltid hatt mye tillit til Tobias Svendsen. Faktisk er Sandefjord-spilleren en av U20-troppens mest rutinerte spillere og fikk sin 50. landskamp i fredagens tap mot Uruguay.

- Vi vet at «peak performance age» er 27, så vi skal ikke gi opp Tobias på noen år. Det går unna med ham, og han har dette med X-faktor. Han skvetter unna alt internasjonalt også, det gjelder å få det inn i rett lag og system, da kan det bli veldig bra, sier Johansen.

Svendsen selv mener det kan være nyttig å møte litt motgang. Det bygger karakter, er holdningen. Og man skal ikke undervurdere betydningen av å flytte vekk fra redet og klare seg selv.

- Jeg føler jeg har lært mye av å flytte på meg, og jeg føler jeg er blitt mye mer voksen utenfor banen. Det er på tide å begynne å vise seg frem på banen også, sier han.

Svendsen og Norge har tapt to av to kamper i VM så langt. Siste gruppekamp spilles torsdag mot Honduras, og den MÅ Norge vinne om det skal være håp om avansement.

Nettavisen Pluss: Få 1 måned for 1 krone, eller 3 måneder for 399 kroner