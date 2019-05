Ble omtalt som «et grått og kjedelig kull som nesten ikke vant en kamp». Så snudde det for 1999-spillerne

Nå har det samme kullet tatt Norge til U20-VM for første gang på 26 år.

LODZ (Nettavisen): Når Norges U20-landslag spiller sin første kamp i VM fredag, gjør de noe et norsk U20-landslag ikke har gjort siden 1993.

Det er nemlig et ekstremt smalt nåløye å komme gjennom, og kun seks europeiske lag får delta i turneringen. Siden Polen automatisk fikk plass som vertsland, klarte Norge med andre ord å kapre én av fem ledige europeiske plasser.

Store nasjoner som England, Tyskland, Nederland, Spania, Belgia og Kroatia var ikke gode nok til å kvalifisere seg. Ingen andre nordiske lag klarte det.

- Et grått og kjedelig kull

Men faktum er at det var svært lite som tydet på at det norske 1999-kullet skulle være laget som gjorde det.

- Det ble lenge snakket om 99-kullet som et grått og kjedelig kull som nesten ikke vant en kamp, uttalte NFFs talentsjef Håkon Grøttland i podcasten «Våre Beste Menn».

Han får støtte fra U20-landslagssjef Pål Arne Johansen.

- Dette er et kull som har vokst seg større fra de var unge, de gjorde det ikke så bra da. De var ikke i U17-EM, de var faktisk ikke i nærheten, og laget var vel rangert som nummer 42 i Europa. Nå har laget vokst seg bedre og større, og det er en voldsom konkurranse. Det har skjedd veldig mye med dette kullet fra de var 15 år og frem til nå, sier «Paco» til Nettavisen.

Den norske U20-sjefen tror det er to årsaker til den voldsomme utviklingen på det norske VM-laget.

Én ting er at det nå satses voldsomt på spillerutvikling i klubbene, og at vi i Norge har en ligastruktur som gjør at norske talenter i stor grad får sjansen på høyt nivå relativt tidlig.

- Det er også utviklende at vi tar oss videre med landslagene. Vårt første hinder var i Albania i oktober, hadde vi blitt slått ut der hadde det kanskje ikke vært noe mer landslag for dette kullet. Da hadde vi vært samlet i 37 døgn, nå har vi vært samlet i over 106, og får enda noen flere i Polen. Det kan bli opp mot 100 døgn ekstra på hver spiller på internasjonalt arena, det er også utviklende, mener landslagssjefen.

HADDE TROEN: Pål Arne Johansen så tidlig et potensial i 1999-kullet. Foto: Czarek Sokolowski (AP)





Fikk liste med 65 navn

Eventyret som nå har kulminert med VM-billett startet da Paco i 2016 overtok jobben som G18- og G19-landslagstrener etter Eirik Horneland.

Da ville han raskt skaffe seg en oversikt over hvilke spillere han hadde å velge blant, og det ble startskuddet for en enorm kartleggingsprosess.

Paco forteller at han først fikk en liste av Gunnar Halle med aktuelle spillere på aldersbestemt nivå, men at han også kontaktet utviklingslederne i alle toppklubbene og ba dem sende inn forslag til eventuelle kandidater.

Til slutt satt han igjen med en liste på 65 navn, og Paco bestemte seg for å dra på norgesturné.

- Først så jeg alle kampene fra året før, og jeg opplevde at jeg så et ganske stort potensial i laget. Så reiste jeg Norge rundt og finkjemmet landet for aktuelle spillere, og jeg sjekket ut 65 stykk som jeg pratet med og så på trening eller i kamp, forteller han.

Paco opplevde da at det var en del spillere på vei opp som ikke hadde vært med tidligere. Det i kombinasjon med at flere og flere slo gjennom og fikk mer og mer spilletid på seniornivå, ga ham tro på at det var mulig å få til noe med denne årgangen.

- Fra første stund har det vært potensial i gruppa, og det er et ganske slagkraftig kull med mange ulike ferdigheter. Jeg har aldri vært nødt til å ta frem fargetusjene, det har hele tiden vært en fargerik gjeng med mange spennende ulikheter, mener landslagssjefen.

- Er det noen i VM-troppen som ikke var blant de 65 på lista den gangen?

- Ja, 2000-guttene, men det er litt på siden. Erik Arnebrott sto heller ikke på listen. Han har bare skutt enorm fart etter at han kom til Viking.

Det var en stor jobb å reise rundt og besøke alle 65, men Paco hadde flaks med timingen og fikk to og en halv måned på seg før første samling med sitt nye landslag.

- Scoret flest i Europa

Han mener dessuten det bare skulle mangle at han tok seg bryet med å personlige møte og observere alle de 65 aktuelle spillerne fra 1999-kullet.

- Hvis vi har som visjon i Fotball-Norge å se alle, er min jobb å se de beste i hvert kull det året de blir 18. Det er verdt det, og det er jobben min. Jeg tror også det er viktig at én person ser alle, for på den måten får man et riktig sammenligningsgrunnlag. Dette prøver jeg å gjøre med alle nye kull jeg starter opp med. Det er ikke alltid man får like god tid, men jeg prøver alltid å ha mellom 40 og 50 i hvert kull som jeg har en form for kontakt med, forteller han.

- Det er sikkert mange som ikke har sett dette 1999-landslaget så mye. Hvordan spiller dere og hva slags lag er dere?

- Det er en gjeng som har et sterkt samhold og som er veldig offensive, både i innstilling og uttrykk på banen. Vi er det laget som har scoret flest mål i Europa på veien mot VM, med 30 mål. Det er ett uttrykk for det som bor og lever i den gruppa. De er offensive, fremoverrettet, har troen på ting og ser muligheter i stedet for hindringer, mener han.

LADER OPP: Den norske troppen har ankommet Lodz og forbereder seg til VM-åpning fredag. Foto: Czarek Sokolowski (AP)

Lise Klaveness, elitedirektør i NFF, gleder seg til å følge 1999-erne i VM. Hun forteller at hun har fått glimrende rapporter på dette kullet helt siden hun startet i fotballforbundet.

- Vi vet vi ikke er favoritter i VM, men samtidig ønsker vi å drive slik i eliteavdelingen at skal gjøre fiksjon til virkelighet. Det høres kanskje teit ut, men det er en veldig viktig metode. Før mesterskapet begynner har jeg en reell tro på at laget skal gå videre, mye på grunn av den systematikken som er lagt ned. Fotball er også tilfeldigheter, og alt kan skje, men kvaliteten på arbeidet som er gjort mener jeg kan konkurrere med de beste, sier hun til Nettavisen.

Norge skal spille minst tre kamper i U20-VM. Her er kampene:

24. mai klokken 20.30: Uruguay – Norge (NRK 3)

27. mai klokken 20.30: Norge – New Zealand (NRK 3)

30. mai klokken 18.00: Norge – Honduras,(NRK 2)

- Målet er å gå videre

U20-VM arrangeres i Polen fra 23. mai til 15. juni., og sjansen for at de norske gutta tar seg videre er absolutt til stede.

De to beste i hver gruppe, samt de fire beste av seks gruppetreere går videre til åttedelsfinale.

- Målet er å gjøre tre gode kamper og gå videre fra gruppa, sier landslagssjef Pål Arne Johansen til Nettavisen.

