Ble omtalt som vidunderbarn – klar for svensk fotball

Freddy Adu er klar for svensk fotball. Foto: Nick Ut / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Freddy Adu ble ansett for å være et av internasjonal fotballs aller største talenter. Nå er han klar for den svenske klubben Österlen.

Allerede som 13-åring ble Adu sett på som et vidunderbarn i fotballen, og året etter debuterte han på toppnivå i den amerikanske klubben DC United. Da ble han den yngste fotballproffen i USA på 115 år. Nå er «talentet som forsvant» klar for spill på nest øverste nivå i svensk fotball. Han har skrevet kontrakt med klubben Österlen. Adu, som har en fortid i store klubber som Monaco og Benfica, har nå rukket å bli 31 år. I alt har han spilt for 14 klubber fra åtte forskjellige land. Neste stopp blir altså Sverige. – Via vårt nettverk har vi fått kontakt med Adu, som har hatt et sabbatsår under koronapandemien og nå vil gjenoppta karrieren. Han har holdt treningen i gang og kommer til Skåne i november, sier Malik Sesay, sportssjef i Österlen FF, til Österlensport. Han legger til at Adu tidligere har spilt for en finsk klubb og således ikke er helt ukjent med det skandinaviske klimaet. (©NTB)