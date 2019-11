Ble verdensberømt da han ville kjempe mot IS. Nå søker han ny motstander

«Den iranske hulken» har meldt seg på Bare Knuckle Fighting Championship.

Sajad Ghabribi, bedre kjent som «den iranske hulken», ble verdensberømt da han ville bruke sin vanvittige fysikk til å kjempe mot IS.

Da det ikke ble noe av forsøkte Ghabribi å få istand en kamp mot sin «navnebror» i Brasil, Romario dos Santos Alves, men den «den brasilianske hulken» trakk seg etter først å ha truet på Instagram at han skulle rive hodet av Ghabribi.

Uten motstander eller arrangør virket det derfor som om Ghabribi, som er 188 centimeter høy og veier 178 kilo, kunne se langt etter et internasjonalt gjennombrudd i kampsport.

Det forandret seg i dag, da BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) annonserte Ghabribi som en av hovedattraksjonen i neste års mesterskap.

- Han er bokstavelig talt vårt største signering noensinne. Vi har planlagt et show kalt «USA mot Iran: Tredje verdenskrig», sier BKFC-president David Feldman til MMA Fighting.

- Han skal kommer over hit til BKFC, han skal få et hjem her, og vi forventer virkelig, virkelig store ting fra «den iranske hulken».

Feldman la til at de planlegger å ha åpne prøverunder for å finne en passende motstander til Ghabribi.

Så om noen føler at de kan ta utfordringen har de muligheten nå.