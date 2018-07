Blinkfestivalen holder ett minutts stillhet for Skofterud

Det skal holdes ett minutts stillhet for Vibeke Skofterud under årets Blinkfestival. Her er kondolanseprotokollen for den tidligere langrennsløperen på Olympiatoppen i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )