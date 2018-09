Bloomberg: - Roman Abramovitsj jobber med å selge Chelsea

Skal allerede ha avslått monsterbud på London-klubben.

Roman Abramovitsj skal ha startet prosessen med å selge den engelske fotballklubben Chelsea, skriver Bloomberg. De skriver at den russiske eieren allerede har hatt interesse for klubben han kjøpte i 2003.

Bloomberg hevder nemlig å vite at Abramovitsj har takket nei til et bud på svimlende 2.3 milliarder dollar (rundt 19 milliarder kroner) for den engelske storklubben.

Til sammenligningen betalte Qatar Sports Investment rundt 50 millioner euro (rundt 480 millioner kroner) for Paris Saint-Germain i 2011, mens Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan kjøpte Manchester City for 210 millioner pund (rundt 2.2 milliarder kroner).

John W. Henry og Fenway Sports Group skal ha brukt 300 millioner pund (rundt 3.2 milliarder kroner) på å kjøpe Liverpool i sin tid, hvilket fortsatt regnes som et av de dyreste oppkjøpene av en fotballklubb noensinne.

Sa nei til monsterbud



Ifølge Bloomberg har Abramovitsj tatt kontakt med bankgruppen Raine Group LLC om rådføring av et potensielt salg. Der skal en kilde ha oppgitt til nyhetssiden at den russiske 51-åringen ønsker tre milliarder pund (rundt 32 milliarder kroner) for å selge sin klubb.

Bloomberg hevder at et potensielt salg av Chelsea vil være det dyreste salget av en fotballklubb i historien.

Abramovitsj kjøpte i sin tid Chelsea for 140 millioner pund (rundt 1.5 milliarder kroner), da han gjorde sitt inntog til engelske fotball.

På de siste 15 årene står Chelsea igjen med 15 trofeer. Blant dem finner man fem Premier League-titler, fem FA-cuper og én triumf i Champions League.

Den populære eieren av Chelsea har uteblitt fra Stamford Bridge etter at den britiske regjeringen fratok han visumet til landet etter at forholdene mellom Storbritannia og Russland surnet.

Siden hans visum til Storbritannia ble inndratt har Abramovitsj sikret seg israelsk statsborgerskap, skriver Bloomberg, som hevder at dette gjør at russeren har kunnet dra til Storbritannia i en periode på seks måneder.

Vil ikke selge



Videre hevder de at Abramovitsj ikke ønsker å selge Chelsea, men ser på det som en mulighet. Dette er ikke første gang det er blitt rapportert at russeren vurderer å selge Chelsea.

Så sent som i august skrev den engelske storavisen The Times at Abramovitsj vurderte å legge klubben ut for salg.

Chelsea skal ha blitt en besettelse for Abramovitsj, skal vi tro Bloomberg. De skriver at russeren ofte er å finne på sportsbarer i New York sammen med andre supportere, og at han har satt inn skjermer både i hus og båt slik at han kan følge laget i tykt og tynt.

Han skal selv også delta i ansettelsen av nye trenere, og intervjuer dem personlig i sitt hjem i Kensington før han tar et endelig valg.

Da Maurizio Sarri ble ansatt som ersatteren til Antonio Conte var han klubbens ellevte trener på de 15 årene Abramovitsj har styrt på Stamford Bridge.

Så langt har den tidligere Napoli-treneren startet Premier League-sesongen på imponerende vis. Chelsea står med fem seire og én uavgjort på sine seks første kamper, og ligger dermed på tredjeplass så langt.

