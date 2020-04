Blottet seg foran Maria (27) - det burde mannen aldri ha gjort

Maria Ribeiro (27) viste ingen nåde, selv om blotteren hevdet sin uskyld, mens hun løp etter ham.

Maria Ribeiro (27) skulle til å dra hjemmefra med svigerinnen sin og en annen venninne i Sinop i Brasil denne helgen, da en mann blottet seg for dem på gata utenfor huset.

Slått til blods

Det mannen ikke visste var at Maria er MMA-utøver i organisasjonen Brave og at hun ikke hadde planer om å la dette forbigå i stillhet.

- Jeg var på vei inn i bilen da en fyr på sykkel blottet seg. En million ting gikk gjennom hodet mitt i løpet av ti sekunder. Vi har tre barn som leker i hagen foran huset hele tiden, broren min drar på jobb, og det er bare kvinner og tre-fire år gamle barn hjemme hver dag, forteller Ribeiro til MMAfighting.com.

Ribeiro, som passende nok går under kallenavnet «Wonder Woman», oppkalt etter superhelten med samme navn, satte seg i bilen med de andre kvinnene og begynte å kjøre etter blotteren.

- Jeg hoppet ut av bilen og begynte å løpe barbeint etter ham. Han begynte å rope at han var uskyldig, at han ikke hadde gjort noe og at han hadde forsøkt å ta noe ut av lomma si. Jeg klasket til ham, slo ham og tok ham ned i bakken. Vennene mine tok tak i meg da han lå blodig på bakken, så vi ringte politiet, og han ble arrestert.

WONDER WOMAN: Maria Ribeiro går under kallenavnet Wonder Woman og kjører stilen fullt ut før kamp. Foto: Brave FC

- Han så tre damer og tenkte de var hjelpesløse

Mannen ble avhørt av politiet søndag, men ble løslatt samme dag fordi politistasjonen ikke kan holde folk i mer enn 24 dager, og saken ble sendt videre til en annen politistasjon.

Etterpå tok Ribeiro igjen sak i egne hender da hun fant ut hvor mannen bodde og snakket med naboer, som beskrev ham som en «merkelig person».

Tidligere denne våren har en annen MMA-utøver, UFCs lett tungvektmester Jon Jones havnet i avisenes overskrifter, med negativt fortegn, etter å ha blitt arrestert for promillekjøring:

- Vi ser hvor mange voldtekter som skjer i verden i dag. Vi vet at det skjer hver dag, så jeg hadde ikke fått sove om kvelden hvis jeg ikke hadde løpt etter ham. Han så tre damer og tenkte sikkert at de var hjelpesløse, sier Ribeiro.

Ribeiro konkurrerer i fluevektklassen (56,7 kilo) og står med fem seirer og tre tap som MMA-utøver. Hun skulle etter planen gå ny kamp i månedsskiftet mai-april, men det ble utsatt på grunn av koronapandemien.